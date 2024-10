Es argentino, emprendió en el marketing y hoy alcanzó el éxito internacional: "En el país hay muchas oportunidades"

Según el Índice de Burocracia 2023, publicado por el Adam Smith Center for Economic Freedom, las empresas en Argentina enfrentan una gran carga burocrática .

El estudio parte del análisis de la cantidad de horas de papeleo que se necesitan para emprender en 16 países latinoamericanos. El índice divide la burocracia en dos dimensiones: los trámites necesarios para abrir una empresa y aquellos para mantenerla en funcionamiento .

En el caso de la apertura, el proceso en la región es notoriamente lento, con un promedio de 2666 horas requeridas , equivalentes a 111.1 días continuos, lo que obstaculiza a muchos emprendedores potenciales. Así, las empresas destinan 901.95 horas anuales para cumplir con la burocracia requerida , lo que equivale a más del 43% del tiempo laboral de un trabajador.

Funcionamiento 2023, por país, tipo de trámite. (Adam Smith Center For Economic Freedom)

Sin embargo, para el emprendedor Santiago Serrano la burocracia en Argentina no fue un obstáculo en sí mismo, sino según él lo define, "un camino desafiante" . "Lo que me motivó a llegar a donde estoy hoy es la curiosidad e intentar aportar un granito de arena más allá de lo que era mi tarea", comenta en diálogo con El Cronista.

De un pequeño proyecto familiar al éxito internacional

Serrano es un joven que actualmente se desempeña como gerente nacional de marketing en una empresa de logística que opera a nivel nacional y asesora de forma freelance a diversas empresas en estrategias de marketing y optimización de atención al cliente.

Su historia de vida está marcada por la tecnología y la comunicación. A los 10 años comenzó a mostrar una curiosidad por el universo digital , pero su ambición fue más allá. Para él, la tecnología debía ser una herramienta con potencial transformador.

Además de su curiosidad, Serrano destaca su capacidad de adaptación y de ser autodidacta.

En un principio se dedicó a ayudar a sus papás a posicionar el proyecto de un complejo de cabañas: allí comenzó a contar historias, conectar con la audiencia y optimizar la experiencia del cliente .

Serrano empezó a trabajar a los 11 años, cuando ayudaba a sus padres a promocionar el emprendimiento familiar en Santiago del Estero , una provincia donde el turismo y las redes sociales no estaban tan desarrollados en aquel entonces.

Esta experiencia temprana marcó el inicio de su curiosidad por el marketing, desde la creación de videos promocionales hasta el desarrollo de una página web .

Primeras imágenes del emprendimiento familiar de los Serrano.

En la época de su adolescencia, el joven emprendedor explica que la gente asociaba el marketing únicamente con publicidad cuando en verdad, es mucho más que solo eso : "El marketing pasa por todas las áreas de una empresa, desde la comunicación interna hasta la comunicación externa y la optimización de la experiencia del cliente, que es a lo que me dedico hoy en día mayormente", explica.

Por más de no tener educación formal en el área en ese momento y tampoco conocer lo que hoy es el community management, el joven santiagueño asesoraba a empresas y emprendimientos locales a gestionar sus redes sociales .

"En esa época no se veía tanto, sobre todo en Santiago del Estero, pero a mí me motivaba siempre ese sentido de buscarle una utilidad a la tecnología para que nos pueda generar un beneficio", cuenta.

Qué dice la Biblia sobre el conflicto de Israel y por qué habla del "final de los tiempos" - El Cronista

MURIÓ el SECAPLATOS: el NUEVO INVENTO que AHORRA ESPACIO, hace ver tu COCINA MÁS GRANDE y es BARATO - El Cronista

Las claves para emprender en Argentina

A pesar de las barreras que constantemente puede ofrecer nuestro país, Serrano sostiene que la clave del éxito en Argentina está en la capacidad de adaptación.

"Todos sabemos que Argentina es un país muy volátil pero también creo que hay muchísimas oportunidades. Tenemos empresas líderes en Argentina que son referentes a nivel mundial como es Mercado Libre, que empezaron desde abajo y llegaron hasta donde son hoy en día por su capacidad de adaptarse y su creatividad".

Según el joven emprendedor, en Argentina hay muchas posibilidades, pero para poder aprovecharlas es importante saber adaptarse y disfrutar de "un país que tiene una gran capacidad de crecimiento, personas instruidas y capacitadas y que tiene un tipo de consumidor bastante exigente". "Creo que hoy en día no solo triunfa el que más vende sino el que mejor retiene al cliente", advierte Serrano.

Emigrar para emprender: jóvenes que buscan oportunidades en el exterior

La inestabilidad económica es una de las principales causas por la cual miles de personas deciden emigrar y continuar con sus proyectos en el extranjero. Sin embargo, Serrano enfatiza que no es necesario dejar el país para alcanzar el éxito .

"Hoy en día no hace falta irte del país para ser exitoso porque podés brindar tus servicios desde Argentina al mundo, o sea, hay muchos servicios, incluso están en auge y en crecimiento constante, los servicios profesionales online, por ejemplo. Y el talento argentino es valorado en todo el mundo".

Santiago es gerente nacional de marketing en una empresa de logística que opera a nivel nacional, y asesora de forma freelance a diversas empresas.

Ante la creciente desmotivación por el futuro, especialmente de los jóvenes, Serrano explica que "muchas veces depende de nosotros mismos buscar esa salida aplicando la creatividad y siempre darle una vuelta de rosca" .

Además, el experto en marketing afirmó que nunca se debe esperar que las cosas sucedan: "Te va a pasar en Argentina, en China o en cualquier país del mundo. Las cosas nunca te van a llegar a vos, vos vas a tener que ir a buscarlo y el esfuerzo que va a requerir aquí lo vas a experimentar en cualquier otro país del mundo".

La inteligencia artificial en el marketing: ¿una amenaza o un aliado?

El desarrollo cada vez más veloz de la Inteligencia Artificial y su aplicación en nuevos rubros suele presentarse como una amenaza hacia el futuro de diversas carreras, incluido el marketing .

Esta percepción se basa en la capacidad de la IA para automatizar tareas que tradicionalmente requerían intervención humana, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de ciertos empleos.

En el caso del marketing, la IA es utilizada para recopilar y analizar información sobre los consumidores. Las herramientas de análisis de datos pueden procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, lo que permite a las empresas entender mejor el comportamiento del consumidor, personalizar ofertas y optimizar campañas publicitarias de manera más eficiente que nunca.

Sin embargo, Serrano es optimista ante la irrupción de la IA y sostiene que " hay cosas que la inteligencia humana hace, que la inteligencia artificial no puede hacer , como por ejemplo interpretar emocionalmente a un cliente".

"Entonces, siempre en una empresa, por ejemplo, es muy importante que los sistemas de atención al cliente se automaticen en la mayor cantidad de procedimientos posibles, pero también que siempre haya una supervisión e incluso una atención humana , en cierto punto. Eso lo llamo yo aplicar el toque humano en las interacciones con los clientes", explica.

PARO de TRANSPORTE 30 de OCTUBRE: todo lo que se sabe hasta HOY - El Cronista

ATENCIÓN JUBILADOS ANSES: anuncian un TRÁMITE OBLIGATORIO para COBRAR LOS HABERES en noviembre - El Cronista

Cómo emprender de joven: los consejos desde la experiencia propia

En primer lugar, el joven santiagueño destaca que, sin importar de qué parte del país se venga, "siempre existe la oportunidad de acceder a una amplia variedad de herramientas" . Esto es especialmente posible en el contexto actual, marcado por la globalización y la abundante disponibilidad de contenido gratuito en Internet.

"El primer consejo que daría es, no te desmotives si no tienes la capacidad de acceder a una universidad o a un medio de educación formal , porque incluso con los contenidos y conocimiento que hay gratuitos en Internet, hoy en día tienes para desarrollar tu carrera profesional de manera autodidacta y ser completamente exitoso, al igual que un profesional educado formalmente", recomienda.

Cabañas de la familia Serrano hoy en día.

En segundo lugar, Serrano aconseja no desalentarse si las cosas no salen bien en el primer intento. El joven emprendedor explica que al vivir en un país que "no es completamente estable", no se puede esperar que "los planes de crecimiento o metas anuales se cumplan a la perfección" .

"Muchas veces, los resultados no dependen únicamente de los esfuerzos, sino que también están influenciados por circunstancias externas que escapan del propio control", aclara.