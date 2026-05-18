Manoel Apolonio de Carvalho, más conocido como Nel Carvalho, pasó de trabajar como albañil sin estudios a convertirse en el creador de uno de los inventos más importantes para las regiones afectadas por la sequía en Brasil. Su desarrollo, conocido como “cisterna de placas”, permitió que millones de familias del nordeste brasileño pudieran almacenar agua de lluvia y sobrevivir durante extensos períodos sin acceso regular al recurso. La tecnología se transformó en una herramienta clave para combatir la escasez hídrica en el Sertão y cambió la vida de comunidades enteras. Nel Carvalho nació en la década de 1930 en una zona rural del estado de Bahía, donde convivió desde chico con la falta extrema de agua. Creció junto a sus hermanos en una familia que debía recorrer grandes distancias para conseguir apenas lo necesario para beber. Según relató años después en una entrevista televisiva, muchas veces trasladaba agua en burro durante kilómetros junto a su hermano, mientras que bañarse era un lujo poco frecuente dentro de la casa familiar. Con el tiempo emigró hacia São Paulo en busca de trabajo, como tantos habitantes del nordeste brasileño afectados por la sequía. Allí consiguió empleo como ayudante de albañil en una obra donde se construía una piscina. Ese trabajo marcaría su vida para siempre. Hasta ese momento, Nel nunca había trabajado con cemento y desconocía las posibilidades del material. Acostumbrado a viviendas de barro, quedó sorprendido al ver cómo una mezcla podía endurecerse y retener agua sin filtraciones. Mientras colaboraba en la construcción de la piscina, surgió la idea que más tarde revolucionaría el acceso al agua en el nordeste de Brasil: si una piscina podía almacenar miles de litros, también era posible construir reservorios para guardar agua de lluvia en las zonas más secas del país. Sin embargo, el sueño no fue bien recibido por todos. De acuerdo con registros públicos, el dueño de la obra decidió despedirlo porque consideraba que era “demasiado soñador”. Lejos de abandonar el proyecto, Nel regresó al nordeste con la intención de convertir esa idea en realidad. El sistema diseñado por el albañil utiliza placas premoldeadas de cemento que se ensamblan para formar un gran reservorio cilíndrico. La estructura se conecta mediante canaletas al techo de las viviendas, permitiendo captar el agua de lluvia y almacenarla de forma segura para el consumo humano y animal durante la temporada seca. La versión original creada por Nel puede guardar alrededor de 16 mil litros de agua, cantidad suficiente para abastecer durante hasta ocho meses a una familia de cinco integrantes. Con el paso de los años surgieron modelos más grandes basados en la misma técnica, algunos con capacidad superior a los 60 mil litros. La cisterna desarrollada por Nel Carvalho fue fundamental para programas de acceso al agua impulsados en Brasil, especialmente la iniciativa “Un Millón de Cisternas”, considerada una de las políticas sociales más importantes del país en materia hídrica. Gracias a este sistema, miles de familias lograron permanecer en sus hogares sin verse obligadas a abandonar sus tierras por la sequía. Además de mejorar el acceso al agua potable, la tecnología ayudó a fortalecer la salud, la producción rural y la calidad de vida en numerosas comunidades.