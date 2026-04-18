En el universo de los trucos caseros, hay uno que se volvió tendencia por su practicidad. Se trata de usar papel aluminio para recuperar el filo de los cuchillos en pocos segundos, sin herramientas costosas. Este método llamó la atención porque utiliza un elemento común en cualquier cocina y con un procedimiento simple, permite mejorar el rendimiento de una herramienta clave en el día a día. El papel aluminio no solo sirve para conservar alimentos. También puede actuar como un abrasivo suave que ayuda a mejorar el filo de las cuchillas. Al entrar en contacto con la hoja, corrige pequeñas imperfecciones que afectan el corte. Por eso, muchas personas lo usan como una solución rápida cuando notan que los cuchillos ya no cortan de la misma manera. El procedimiento es sencillo y no lleva más de unos segundos. Solo hay que cortar un trozo de papel aluminio y doblarlo varias veces hasta que tenga buen grosor. Luego, se introduce la hoja del cuchillo entre las capas y se desliza con cuidado. El movimiento es similar al de secar el cuchillo con un paño. Se recomienda repetir el proceso varias veces, siempre con precaución para evitar cortes. En pocos intentos, el filo comienza a mejorar. El aluminio genera una leve fricción sobre la hoja del cuchillo y ese efecto permite alinear el filo y recuperar parte de su capacidad de corte. No obstante, este no es un afilado profundo como el profesional, pero sí suficiente para el uso diario y se recomienda probar con uno antes de avanzar con más de uno. Además del truco del papel aluminio, hay hábitos que ayudan a conservar el filo durante más tiempo: