En este pueblito recóndito de Bolivia la gente envejece más lento que el resto del mundo: la explicación científica

En el corazón de la selva amazónica boliviana, reside una de las comunidades indígenas más fascinantes del planeta. Se trata de los Tsimane, una población que envejece más lento que el resto del mundo.

Esta comunidad habita en Misión Fátima, un remoto rincón accesible solo tras seis horas de bote desde San Borja, a unos 600 kilómetros al norte de La Paz, y ha sido objeto de estudios científicos.

Tsimane: el cerebro de esta comunidad envejece a un ritmo mucho más lento

Los Tsimane, una de las 36 naciones indígenas oficialmente reconocidas en Bolivia, son una comunidad seminómada compuesta por unos 16.000 miembros.



De acuerdo a un informe de la BBC, el aislamiento de los Tsimane es clave en la forma en que envejecen. Esta etnia ha sido objeto de estudios científicos durante décadas debido a sus características únicas.



Hillard Kaplan, antropólogo que lidera investigaciones desde hace más de 20 años, menciona: "Los tsimanes tienen menos arteriosclerosis que las mujeres y hombres japoneses que siguen una dieta extremadamente baja en grasas".

Las investigaciones, realizadas en colaboración con académicos de la Universidad del Sur de California y Nuevo México, revelaron hallazgos sorprendentes.

La salud y la longevidad en la comunidad Tsimane. (Foto: Freepik/Ilustrativa)

Los tsimanes tienen las arterias más sanas que se hayan estudiado hasta ahora en el planeta y su cerebro envejece a un ritmo mucho más lento comparado con sus pares norteamericanos, europeos y de otras regiones del mundo.



¿Cómo es el estilo de vida de los Tsimane?

El estilo de vida de los Tsimane mantiene prácticas preindustriales de agricultura, pesca y caza como medios de subsistencia. Estas actividades físicas y formas de alimentarse tienen un efecto positivo en su salud.

Kaplan explica: "Los tsimanes más ancianos dependen de ellos mismos para comer, lo que les exige actividades diarias a niveles físicos y mentales".

¿Qué revelaron los estudios científicos?

En un programa llevado a cabo en el hospital de Trinidad, 700 ancianos Tsimane participaron en un estudio cuyos resultados se publicaron en la revista The Lancet en 2017. El 87% de los tsimanes mayores de 70 años presentaban un mínimo riesgo de cardiopatía aterosclerótica.

Una segunda fase, publicada en 2023 en la revista Proceedings of the National Academy of Science, reveló que los ancianos tsimanes presentaban hasta un 70% menos de atrofia cerebral que personas de la misma edad en países industrializados.

Kaplan señala que un tsimane de 80 años tiene la misma salud cardiovascular y cerebral que un adulto de 55 años en Nueva York o Londres. Además, "nos encontramos con cero casos de alzhéimer entre toda la población adulta", comenta Daniel Eid Rodríguez, médico boliviano y miembro del equipo de investigación.

Otro aspecto fundamental para explicar la excepcional salud de los Tsimane es su alimentación. Los investigadores encontraron que solo el 14% de su dieta contiene grasa, y en ningún caso grasa trans. Sus alimentos son altos en fibras, a pesar de que el 72% de ellos sean carbohidratos.