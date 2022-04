En abril hay dos feriados y un día no laborable: ¿qué días caen?

Abril comienza con varios feriados en su calendario, el primero será el de mañana, sábado 2, donde se conmemora el Dia del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Hace más de 10 años es una fecha importante para el país. Para ser exactos, se fijó en el año 2006 frente a una modificación en el artículo primero de la Ley 25.370.

Sin embargo, no se trata de la única fecha donde no se trabajará durante el mes ya que existen otros dos por Semana Santa. Este 2022 caerán el 14 y 15 de abril. Vale aclarar que el jueves 14 es un día no laborable, mientras que el viernes 15 sí es feriado.

Punto por punto, ¿qué hay que saber sobre las fechas importantes del mes y qué pasa si el feriado cae el día sábado?

Feriado del 2 de abril: ¿se pasa? ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?



FERIADOS EN ABRIL 2022: TODA LA INFORMACIÓN

Como se mencionó en un principio, el primer feriado vigente de abril es el próximo sábado 2 con el objetivo de conmemorar a todos los compatriotas que dieron la vida defendiendo la soberanía de las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833.

Una de las mayores dudas que surgieron este año frente a esta fecha tan especial para el país es ¿qué va a pasar si cae un sábado?

La respuesta es simple, no pasará nada, se mantendrá el mismo día debido a que el Gobierno Nacional lo estableció como "no trasladable" desde hace tiempo.

Vale recordar que tampoco existirá la posibilidad de convertir al día lunes como feriado con fines turísticos.

El fin de semana largo recién vendrá a mediados de mes gracias a Semana Santa, fechas especiales para los seguidores de la iglesia católica donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Durante el 2022 caerá el jueves 14 y el viernes 15. De todos modos, hay que tener en cuenta que el primer día es considerado como no laborable mientras que el segundo es comprendido como un feriado.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÍA NO LABORABLE Y FERIADO?

Muchas personas suelen definir al feriado como un día no laborable, sin embargo, dichos términos cuentan con pequeñas diferencias que podrían cambiar la rutina de cualquiera.

El jueves 14 de abril es considerado como un día no laborable . Esto quiere decir que el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

Por otro lado, el viernes 15 es considerado como un feriado nacional donde rigen las normas de descanso dominical. Es decir, que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.