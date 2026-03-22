El Gobierno de Colombia confirmó el calendario oficial de festivos nacionales para 2026 y uno de los descansos más esperados del año llegará en abril, con la celebración de Semana Santa. Estas fechas forman parte de las tradiciones religiosas más importantes del país y, al mismo tiempo, representan una oportunidad para que millones de personas descansen o viajen dentro del territorio nacional. Con la llegada de esta época del calendario, muchos ciudadanos ya comienzan a organizar actividades familiares, escapadas cortas o simplemente momentos de descanso, dado que los festivos se sumarán al fin de semana y generarán un período largo de días libres consecutivos. De acuerdo con el calendario oficial de festivos, el jueves 2 de abril será feriado por la conmemoración del Jueves Santo, una de las fechas centrales dentro de la celebración de Semana Santa. Durante esta jornada, miles de fieles participan en misas, procesiones y actos religiosos que recuerdan la Última Cena de Jesucristo con sus discípulos. Al tratarse de un festivo nacional reconocido por la ley colombiana, gran parte de las oficinas públicas, instituciones educativas y muchas empresas suspenderán sus actividades habituales durante esa jornada. La combinación del jueves 2 y el viernes 3 de abril, sumados al sábado y domingo, generará un fin de semana largo de cuatro días, uno de los más extensos del año para trabajadores y estudiantes. Durante estos días es habitual que se produzcan cambios en el funcionamiento de algunos servicios: Semana Santa es una de las celebraciones con mayor participación en Colombia, ya que combina tradición religiosa, turismo interno y descanso, lo que explica el gran movimiento que se registra en rutas, terminales de transporte y aeropuertos durante esos días.