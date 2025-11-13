La Clasificación de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es una de las competencias más apasionantes del momento. Y en la era del streaming, el consumo masivo de fútbol viene acompañado de una advertencia crucial: el error de recurrir a plataformas de retransmisión no autorizada, como Roja Directa o Fútbol Libre.

Aunque la promesa de “ver en vivo y gratis” resulta tentadora, la realidad es que esta elección oculta un costo mucho más caro que cualquier suscripción legal. El verdadero precio del streaming pirata se paga con la seguridad digital del usuario.

Eliminatorias europeas EN VIVO: transmisión oficial

Dado que las Eliminatorias Europeas tienen muchos partidos jugándose en simultáneo, ESPN utiliza sus diferentes canales (ESPN, ESPN 2, etc.) y la plataforma Disney+ para distribuir la cobertura.

¿Por qué no usar Roja Directa para ver fútbol gratis?

Los operadores de este tipo de sitios y servicios ilegales no son justicieros. Si el servicio es gratuito, probablemente seas vos el producto.

Los celulares se usan intensivamente y están expuestos a ataques. Fuente: Shutterstock Pungu x

Esto es lo que puede suceder cuando das clic en Roja Directa y Tarjeta Roja TV:

Venta de publicidad maliciosa

Su principal fuente de ingreso es vender espacios a redes de publicidad espurias que pagan mucho más. Estas redes insertan banners y pop-ups que contienen código malicioso. Esto significa que la publicidad que ves no busca vender un producto, sino instalar un virus.

El virus como servicio

Esta publicidad es el vehículo que descarga silenciosamente programas espía (spyware), troyanos o malware en tu celular o computadora. Los administradores obtienen ganancias por cada infección exitosa, ya que tus datos robados se venden en el mercado negro.

El peligro de usar plataformas piratas para ver fútbol gratis

El riesgo es la consecuencia directa de este modelo de monetización. Lo que empieza como un intento de ahorro puede tener consecuencias financieras devastadoras:

Robo de credenciales (Phishing)

Las plataformas ilegales buscan desesperadamente tus accesos. Utilizan ventanas que simulan ser páginas de bancos o billeteras virtuales. Si ingresás tus claves, estás entregando tus credenciales de CBU y acceso a Mercado Pago o tarjetas de crédito a los atacantes.

Monetización de tu privacidad

El spyware instalado rastrea tus movimientos, hábitos y contraseñas. Esta información se vende en paquetes. En este negocio ilegal, tu privacidad y tus datos sos el verdadero activo.

Por último, y no menos importante, la experiencia es pésima: la imagen es de baja calidad, el audio está desfasado y la transmisión es inestable, con cortes justo en los momentos clave del partido. Por más caro que te resulte, para ver a tu equipo con la mejor calidad, sin interrupciones y sin poner en riesgo tus finanzas, la única solución es optar por plataformas legales.