Ciudadanos tendrán más días libres para disfrutar el Mundial 2026: esta es la razón (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

El Gobierno Nacional confirmó oficialmente el calendario de feriados para 2026, y la noticia cayó de pie entre los hinchas del fútbol.

La Copa Mundial de la FIFA se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, y durante ese periodo habrá cuatro festivos nacionales que permitirán a millones de colombianos descansar, viajar o ver los partidos de la Selección sin preocuparse por el trabajo.

Esta edición del Mundial, que por primera vez se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones, siendo el torneo más extenso en la historia de la FIFA. Pero más allá de lo deportivo, la coincidencia con los feriados colombianos convierte al evento en una oportunidad única para disfrutar del fútbol y del descanso al mismo tiempo.

¿Cuáles son los meses con más festivos del año en Colombia?

Colombia es uno de los países con más días festivos del mundo, y el calendario de 2026 será especialmente favorable para los aficionados. Según la Ley Emiliani, varios feriados religiosos se trasladarán a lunes, lo que genera fines de semana largos ideales para seguir el Mundial.

Los festivos que coincidirán con la cita mundialista son:

Lunes 15 de junio: Corpus Christi

Lunes 22 de junio: Sagrado Corazón de Jesús

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia

El calendario laboral de 2026 traerá buenas noticias para los aficionados al fútbol. ChatGPT

En total, los colombianos tendrán cuatro puentes festivos dentro del periodo del Mundial 2026, lo que significa más tiempo libre para ver los partidos, reunirse con amigos o incluso viajar dentro o fuera del país.

¿Dónde será la apertura del Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Será la tercera vez que este estadio albergue un partido inaugural de un Mundial, tras hacerlo en 1970 y 1986.

El torneo, que contará con 48 selecciones, se extenderá durante 40 días y finalizará el domingo 19 de julio, con la gran final en territorio estadounidense.

¿En dónde se jugará la final del Mundial 2026?

La FIFA confirmó el fixture oficial con las fechas y sedes de todos los partidos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La final se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, uno de los escenarios más modernos del continente.

El MetLife, con capacidad para más de 80.000 espectadores, será el epicentro del cierre del torneo más grande en la historia del fútbol, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.