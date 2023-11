Eligieron a 10 bares argentinos como los mejores del mundo: cuáles son

El ranking de los Top 500 Bars es uno de los listados más prestigiosos en lo que respecta a la coctelería global y consultado por los turistas y amantes de las gastronomía nocturna. En esta nueva edición incluyó diez bares argentinos.

El ranking reúne información de más de 2.000 fuentes en línea para evaluar a los bares de todo el mundo, combina reseñas de expertos con opiniones del público general que visita los bares cada noche.

El bar argentino que obtuvo el mejor premio fue "Tres Monos", ubicado en el puesto 21 de la lista y con una mención especial como Mejor bar de Argentina.

Meses atrás, Tres Monos se convirtió en el primer bar de la región en ganar el Michter's Art of Hospitality Award, un reconocimiento que se le otorga al bar con el mejor servicio y la mejor atención del mundo, y fue ubicado en el puesto N° 11 del listado de los The World's 50 Best Bars.

"Estamos en el 11 ideal. El 2023 nos sigue dando alegría y emociones. Gracias a @50bestbars y @perrier por incluirnos en el puesto 11 entre los mejores bares del mundo. Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para representar este premio y llevar el bar del barrio hasta lo más alto posible. También queremos felicitar a todo nuestro equipo por hacer que Lxs Monxs ganen el premio Michter's Art of Hospitality. Estamos muy felices", publicó en sus redes sociales el "mejor bar de Argentina".



¿Cuáles son los mejores bares de Argentina?

Además de Tres Monos, integran el listado los siguientes bares:

Florería Atlántico (30°);

Cochinchina (107°);

Presidente Bar (139°);

Trade Skybar (265);

878 Bar (302);

The Harrison Speakeasy (355);

Verne Club (363);

Victoria Brown (406);

Uptown (413).