El Papa Francisco nombró un nuevo obispo en Argentina y se acerca una vez más al país

El Papa Francisco confirmó el cambio de obispo en una de las arquidiócesis más importantes de Argentina. Este lunes el Vaticano hizo oficial la noticia en el Boletín de la Sala Stampa.

"El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Santa Fe de la Vera Cruz al Rvdo. Matías Vecino, Párroco de San Cayetano y Vicario Episcopal para la Pastoral Social, asignándole la sede titular de Idicra" , indicó el texto.



¿Quién es el nuevo obispo que el papa Francisco nombró en Argentina?







Monseñor Matías Vecino nació el 28 de agosto de 1979 en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Santa Fe de la Vera Cruz y fue ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 2008 para la arquidiócesis local.

También es licenciado en Teología Moral en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y se desempeñó en los siguientes cargos:

Vicario Parroquial.

Responsable arquidiocesano del área jóvenes y de aspirantes de la Acción Católica.

Administrador Parroquial de distintas iglesias.

Director de Pastoral Universitaria.

Director de Pastoral Universitaria. Párroco de San Cayetano.

Vicario Episcopal de Pastoral Social.

Miembro del Consejo Presbiteral y del Equipo de Formación Permanente del Clero.

Profesor del Seminario Metropolitano.

Miembro del grupo encargado del camino Sinodal.

El papa Francisco nombró al nuevo obispo de Santa Fe.

¿Qué dice el Evangelio del viernes 30 de agosto?





Mt 25, 1-13

"En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: 'El Reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.



A medianoche se oyó un grito: '¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!' Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: 'Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando'. Las previsoras les contestaron: 'No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo'.



Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: 'Señor, señor, ábrenos'. Pero él les respondió: 'Yo les aseguro que no las conozco'".



Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora''.