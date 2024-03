El elixir ancestral con vitamina B12 que ayuda a bajar de peso y fortalece el sistema inmunológico

Conocido por su capacidad para ayudar a bajar de peso y estabilizar la glucosa, el llamado "té de la inmortalidad" es una de las opciones más populares para potenciar la salud y contar con una dieta saludable.

La kombucha es una bebida milenaria creada en China, que luego se extendió por Japón, Europa y actualmente todo el mundo. Esta infusión se caracteriza por su sabor agridulce y su efervescencia.

¿Cuáles son las propiedades de la kombucha?

Esta bebida fermentada está hecha a base de té, azúcar, bacterias y levaduras. Según el Institute of Food Science, contiene cantidades de vitaminas y minerales como:

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

Ácido fólico

Enzimas como catalasa o sacarasa

Ácidos orgánicos

Hierro

Potasio

Zinc

Manganeso

Cobre

Magnesio

Según la tabla nutricional de komvida, estos son los valores nutricionales de una bebida elaborada de kombucha:

Información nutricional Valores por 100ml Energía 14kcal Grasas 0.24g Grasas saturadas 0.10g Hidratos de carbono 2.99g Proteínas 0.30g Sal 0.013g

Beneficios de la kombucha: ¿cuáles son?

Este refresco está ganando mucha popularidad entre quienes buscan alternativas para mejorar su salud. Según el artículo "A review on health benefits of kombucha nutritional compounds and metabolites", algunos de los beneficios para la salud son:

Regula la flora intestinal

Refuerza el sistema inmunológico

Equilibra la glucosa en sangre

Ayuda a la absorción de minerales

Reduce el colesterol

Aporta energía

Disminuye dolores articulares

De todas maneras, se recomienda consultar a profesionales médicos antes de incorporar a esta bebida a la dieta diaria, ya que puede traer algunos malestares para quienes sean alérgicos.

¿Cómo preparar el té de kombucha?

Los ingredientes necesarios para elaborar esta bebida son el agua, la azúcar orgánica, té negro o verde y scoby. Este último se trata de una colonia simbiótica de levaduras y bacterias, cuyo nombre viene de las siglas en inglés y puede comprarse o fabricarse en casa.

Una vez que se cuente con todos los elementos, estos son los pasos a seguir: