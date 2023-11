El drástico giro que dará Wanda Nara en su carrera tras confirmar que tiene leucemia

Wanda Nara confirmó que padece leucemia y que, desde el julio pasado, se somete a tratamientos médicos para resguardar su salud. Sin embargo, la conductora se mantiene activa y decidió darle un giro a su carrera profesional.

En una primera instancia, el periodista Ángel De Brito confirmó que le habían ofrecido compartir una dupla con la empresaria para conducir los Martín Fierro Internacional, que se realizarán en Miami. Sin embargo, ella rechazó la propuesta.

" Se terminó bajando por su enfermedad y por el Bailando italiano ", especificó el conductor en LAM (América). En esta línea, habló del nuevo paso de Wanda Nara al grabar un programa en la ciudad de Roma.

El nuevo proyecto de Wanda Nara



La modelo y pareja de Mauro Icardi arrancó un nuevo ciclo al participar del Ballando con le stelle, una edición del Bailando que se llevará adelante en Italia. "Le pagan fortuna" , aseguró De Brito.



Por otra parte, explicó que en un primer momento " ella tenía dudas " de participar por si esto podría perjudicar su recuperación. " No hay restricción, lo único que tenés que hacer es no dejar de tomar la medicación, descansar bien, porque los valores te dieron correctos, están estables ", le dijo el médico a Nara.

Wanda Nara en el Bailando.

" Podes hacerlo, podes hacer deporte además del Bailando, pero cuidate en la alimentación, medicación y dormí ", le especificaron. No obstante, desde el programa le solicitaron una certificación médica ya que firmó "un seguro de riesgo".

Además, el jurado del Bailando 2023 confirmó que la conductora volverá a ser la cara de la nueva edición de MasterChef. Al momento, no se sabe si se tratará de un ciclo con famosos o aficionados.

¿Cómo está la salud de Wanda Nara?



Luego de atravesar varios tratamientos médicos para su recuperación, el presentador de LAM dio una visión optimista sobre su salud. " La noté recontra animada, me iba contando nueve mil cosas por minuto, casi que no me dejaba hablar ", celebró.

"Cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación" , le dijo Wanda a De Brito, a través de un mensaje de audio que reprodujeron en vivo.

La principal recomendación de su doctor Miguel Pavlovsky, de Fundaleu, es que "sea rigurosa con la medicación" y cuide sus hábitos.