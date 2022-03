El día que Gerarzo Rozin entrevistó a CFK: dejó una particular reflexión sobre su futuro

Gerardo Rozín, el popular conductor que falleció hoy viernes 11 de marzo, realizó entrevistas a muchas personalidades en muchos de los programas que supo conducir.

Una de las más recordadas de ellas fue la que le hizo a la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito del Día de la Lealtad Peronista el 17 de octubre de 2017.

La entrevista, que duró más de una hora, discurrió sobre distintos tópicos a los que se refirió la por entonces candidata a senadora por Unidad Ciudadana -que terminaría obteniendo una victoria pírrica en la elección frente a Esteban Bullrich, de Cambiemos-.

Murió Gerardo Rozín, a los 51 años



Qué pasó en los últimos días de Gerardo Rozín: la enfermedad "irreversible" que terminó con su vida



Especificamente, dado el caracter electoral de la visita de la ex presidenta, los títulos fuertes que dejó la entrevista tuvieron que ver con aquellos relacionados con sus causas judiciales y con la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.

"Hoy es el Día de la Lealtad y Comodoro Py trabaja a destajo. El Poder Judicial es la fuerza de tareas del Gobierno" , acusó CFK en aquella entrevista con Gerardo Rozin. "¿No te llama la atención que el oficialismo (por el macrismo) no quiera investigar toda la obra pública?" , le preguntó, con toda intención.



Fernández de Kirchner, de hecho, discutió -medio en broma, medio en serio- con el conductor cuando este la interrumpía: "Me interrumpís, me pateás debajo de la mesa. ¡A que a Mariu Vidal mañana no la patea ni le pregunta nada? ", le dijo.