El desgarrador regalo que recibió Vanesa Borghi tras la muerte de su beba: "Piecitos"

La periodista Vanesa Borghi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, luego de conocerse el fallecimiento de Clara, su beba recién nacida. Sin embargo, después de recibir un emotivo regalo para recordarla, su historia volvió a conmover en las redes.



Este domingo, la modelo anunció en su cuenta de Instagram la pérdida de su hija, fruto de la relación con Carlos Garcés.

"Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento" , relató.

En medio de la inmensa angustia, la presentadora de TV mostró el presente que le enviaron desde Fundación Amparos, una organización encargada de contener a mamás y papás que perdieron a sus bebés.

"Gracias a esta, podemos tener el recuerdo de los hermosos pies de Clara" , escribió Borghi, al recibir una caja con las huellas de los piecitos de la nena.

¿Qué le pasó al bebé de Vanesa Borghi?



Este domingo, Vanesa y Carlos anunciaron el fallecimiento de su hija a través de un doloroso comunicado en sus redes sociales. "Te amamos Clara" , inició su mensaje.

"Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta de que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable" , expresó la periodista.



En su descargo, agradeció "las horas que pasaron abrazadas" como "un pequeño momento de paz en el medio del caos" .

"Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito" , confesó.

Borghi remarcó también que su vida cambió "de una manera más linda" desde la llegada de Clara. "Ya no somos los mismos" , insistió.