El descubrimiento genético que reveló datos desconocidos hasta ahora sobre la evolución de las aves

Un reciente avance en la investigación genética reveló aspectos desconocidos hasta ahora de la evolución de las aves, proporcionando información que puede cambiar la forma en que conocemos a diferentes pájaros.

Científicos lograron desentrañar secretos ocultos en el ADN de estas fascinantes criaturas, abriendo nuevas perspectivas sobre su origen y evolución a lo largo de millones de años.



La evolución genética de las aves

Durante mucho tiempo, se pensó que los flamencos y las palomas estaban estrechamente relacionados en el árbol evolutivo de las aves. Sin embargo, estudios recientes publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences y Nature han revelado un fragmento de ADN "oculto" que complica esta idea.

Investigadores de la Universidad de Florida descubrieron una sección del genoma que no sigue las reglas normales de recombinación genética, un hallazgo inesperado que podría reescribir nuestra comprensión sobre la evolución aviar, según el sitio web Esquire.

El ADN "congelado" en el genoma aviar revela una complejidad inesperada en la evolución de las aves. (Foto:Pixabay)

En estudios anteriores, se había clasificado a las neoaves en dos grandes grupos: uno con palomas y flamencos, y otro con todas las demás aves. No obstante, el análisis reciente de 363 especies sugiere una estructura más compleja con cuatro grupos principales, indicando que las palomas y los flamencos podrían estar más distantes de lo que se pensaba.

Este descubrimiento muestra que una porción del cromosoma permaneció "congelada" durante millones de años, resistiendo la recombinación genética, un proceso clave para la diversidad genética.

Aunque aún no se ha encontrado una relación directa entre este fenómeno y la extinción de los dinosaurios no avianos, estos hallazgos abren nuevas posibilidades para entender la evolución de las aves y podrían revelar más sorpresas en el futuro.

El hallazgo de un ADN "oculto" podría reescribir la historia evolutiva de las aves, ofreciendo nuevas perspectivas sobre sus relaciones ancestrales. (Foto: Freepik)

Implicaciones de este descubrimiento para la evolución genética

El reciente hallazgo sobre el ADN "congelado" en las aves desafía nuestras nociones previas sobre su evolución, y también abre un abanico de nuevas posibilidades para la biología evolutiva.