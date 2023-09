El desafío que solo supera el 4%: ¿dónde está escondido el fantasma?

A lo largo de la historia de la humanidad se han ido forjando diferentes retos visuales, cuyo origen radica en los enigmas y los juegos de ingenio.

La llegada de los medios digitales ha logrado que miles de jugadores se vuelquen a intentar resolverlos, logrando una gran popularidad entre los interesados por el ocio y la competencia.

También fueron evolucionando con el correr del tiempo. Al principio eran simples acertijos hasta que pasaron a ser interactivos, como el de intentar encontrar al fantasma que se esconde en la siguiente escena.

El desafío para valientes: ¿dónde se esconde el fantasma?

Un reto visual suele ser una prueba muy importante para saber cómo es la agilidad visual de una persona. Este juego te pondrá en jaque ya que deberás encontrar al fantasma que se esconde entre calabazas y esqueletos.

Este acertijo tiene una dificultad muy elevada ya que tiene grandes distracciones. Pero no te dejes engañar con las cabezas de calabazas de Halloween ni con los aterradores esqueletos que abundan en la imagen.

Este test visual solo fue superado por un 4% de los jugadores, el resto no llegó a la solución. Tenés que encontrar al fantasma en tan solo 6 segundos.

La solución del desafío del fantasma

Este enigma visual fue creado para personas que tienen una gran experiencia en resolver este tipo de retos. Si no encontraste el fantasma, no te desanimes, no sos el único.

A continuación vas a ver la solución de este acertijo que solo los más experimentados resuelven.

El fantasma atemorizante se encontraba en el lado derecho de la imagen (Fuente: genial.guru)

En la imagen se puede ver a un solo fantasma, que estaba oculto entre los esqueletos y asomándose por el centro del extremo derecho de la imagen.