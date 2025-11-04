El Cronista, el medio económico en español más leído del mundo , presenta El Cronista Stream, una nueva plataforma de contenidos en vivo y on demand que combina actualidad, debate, entretenimiento y análisis con el sello periodístico característico del medio.

La propuesta busca acercar la economía, la política y los negocios a nuevas generaciones, con un lenguaje ágil, fresco y formatos diseñados para plataformas digitales. El lanzamiento incluye tres programas originales que se emitirán semanalmente y estarán disponibles en YouTube y redes sociales.

Sello Argento: líderes que inspiran

Estreno : martes 4 de noviembre

Frecuencia y horario : semanal, los martes a las 19 h por YouTube

Conducción: Jairo Straccia

Sello Argento será un ciclo de entrevistas uno a uno con CEOs, emprendedores y referentes que están transformando la manera de hacer negocios en la Argentina.

El programa propone una charla distendida e inspiracional, donde los invitados comparten el detrás de escena de sus decisiones, aprendizajes, fracasos y visiones de futuro.

Con un tono íntimo y narrativo, busca mostrar el lado humano de quienes lideran empresas y proyectos que marcan tendencia.

Dirigido a un público amplio, Sello Argento combina coyuntura, liderazgo y estrategia.

Nada Personal: el debate de la semana

Estreno : miércoles 5 de noviembre

Frecuencia y horario : semanal, los miércoles de 20 a 21:30 h por YouTube

Conducción: Mariana Brey

Nada Personal llega con una mesa periodística plural para debatir los temas más calientes de la agenda política y económica. Cada semana, el programa profundiza en un eje de coyuntura con voces que piensan distinto, pero comparten un mismo compromiso con la información.

El panel está integrado por Julián Yosovitch, Florencia Barragan, Nacho Girón y Jairo Straccia, con participaciones rotativas e invitados especiales.

Lo Que Dé (LQD): el viernes empieza acá

Estreno : viernes 7 de noviembre

Frecuencia y horario : semanal, los viernes de 15 a 16:30 h por YouTube

Conducción: Martu Ortiz, Revista Pola, Andrés Losano y Julián Zancada

Cierra la semana Lo Que Dé, el programa más fresco del streaming. Un espacio de conversación, humor y entretenimiento con el pulso de la actualidad.

Pensado para jóvenes, el ciclo mezcla charlas, columnas de noticias y lifestyle, economía en clave simple, juegos, sorteos e interacción con la audiencia.

Cuatro conductores comparten la mesa, con distintos tonos y personalidades, en un formato relajado que combina información y diversión.

Una nueva etapa para El Cronista

Con esta nueva apuesta audiovisual, El Cronista amplía su ecosistema multiplataforma y refuerza su liderazgo editorial, buscando conectar con las nuevas generaciones sin perder su sello de calidad informativa.

"Queremos que El Cronista se escuche y se vea todos los días, en los lugares donde hoy se conversa: en YouTube, en redes, en streaming. El Cronista Stream es el primer paso de una expansión que llevará nuestros contenidos a nuevos formatos y audiencias", expresó Christian Findling, CEO de la compañía.

El proyecto continuará creciendo en 2026, sumando transmisiones diarias en vivo con nuevos programas y coberturas especiales.