Celebramos nuestra incorporación al Programa de Partnerships de Inteligencia Artificial de Google, un piloto global que reúne a los medios más leídos del mundo para desarrollar y evaluar tecnologías basadas en IA aplicadas al descubrimiento, distribución y consumo de noticias.

El programa se alinea con nuestro espíritu de transformación digital, y refuerza nuestro compromiso de ofrecer contenido confiable y relevante en un entorno marcado por la velocidad, la personalización y la inteligencia artificial.

Un paso clave dentro de nuestra transformación

“En El Cronista, entendemos que la tecnología y la web están evolucionando y que nuestros lectores buscan conexiones auténticas y contexto de la información más rápidamente. Por eso, participar en este nuevo programa piloto comercial de Google es un paso fundamental en nuestra transformación digital”, afirma Juan Coria, director de Proyectos y Transformación Digital de El Cronista.

Con esta alianza, buscamos identificar herramientas que nos permitan optimizar procesos, agilizar flujos de información y mejorar la manera en que los lectores se encuentran con nuestros contenidos.

Nuevos modelos de colaboración tecnológica

El programa contempla distintas modalidades de trabajo conjunto, incluyendo acuerdos de compensación por visualización extendida, acceso anticipado a tecnologías de organización y distribución de noticias, y la posibilidad de colaborar en el diseño de futuras soluciones basadas en IA para medios.

“La IA está reconfigurando el ciclo de distribución de noticias, y queremos estar presentes en ese proceso para asegurar que nuestros contenidos lleguen de forma clara, confiable y directa”, explica Coria.

Nuestro objetivo es fortalecer un modelo en el que plataformas tecnológicas y medios trabajemos juntos para beneficiar tanto a los lectores como a nosotros, ampliando nuestro alcance y visibilidad.

Calidad informativa y vínculo con los lectores

Para nosotros, es fundamental que el uso de IA en plataformas masivas preserve nuestra identidad editorial y la relación con los lectores.

“Valoramos especialmente que estas herramientas garanticen una atribución clara y enlaces directos a nuestros artículos originales. Sabemos que cuando un lector nos elige como fuente preferida, es mucho más propenso a visitar nuestro sitio”, enfatiza Coria.

Impulso a la innovación editorial y tecnológica

Con nuestra participación en el Programa de Partnerships de IA, buscamos profundizar nuestra estrategia de innovación, incorporando tecnologías que mejoren procesos internos, amplíen nuestro alcance y acompañen la transformación de los hábitos de consumo de noticias en un entorno digital en constante cambio.

Más novedades de Google

Este nuevo programa se suma a un conjunto de innovaciones en el ecosistema de Google, incluyendo el buscador, Google Noticias y la aplicación Gemini. Entre las nuevas funciones se destacan, además del Programa de Partnerships de IA, Story Previews, que se lanzarán globalmente y Audio Briefings, que se desplegará inicialmente en Estados Unidos para ofrecer experiencias más rápidas, personalizadas y contextuales para los lectores.