El Daylight Saving Time (DTS) es una medida que toma Estados Unidos para aprovechar mejor la luz del día durante los meses en los que la luz solar tiene una brecha de tiempo más larga. Esta costumbre comenzó a inicios del siglo XX y se adoptó en el país con la Uniform Time Act de 1966. A menudo esta temporada se asocia con incrementos en la actividad comercial, ya que se cuenta con más horas de luz activas para desarrollar cualquier tipo de actividad. Esto es lo que necesitas saber al respecto para que no te tome por sorpresa. No. Hawaii y la mayor parte del estado de Arizona, a excepción de la nación Navajo que sí aplican el horario de verano, mantienen su horario estándar durante todo el año sin realizar cambios. Entre los estados que usan un horario de verano se encuentran: Y los demás estados del país norteamericano. El horario de verano comienza a partir del 8 de marzo de 2026 y finaliza el 1 de noviembre, cuando vuelve al horario estándar y agrega una hora más de descanso a la noche. Las personas pueden sentir que su ritmo biológico está afectado, ya que perder una hora de sueño puede provocar somnolencia o un desajuste temporal de reloj interno de cada uno. Por otro lado, algunas actividades con horarios estrictos como vuelos, transporte o reuniones pueden desfasarse si no se ajuste al reloj adecuadamente. El lado positivo es que la mayoría de los dispositivos electrónicos se actualizan de forma automática, por lo que estos inconvenientes pueden aparecer solo en caso de poseer algunos aparatos más antiguos.