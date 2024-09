Descubrimiento alarmante: científicos encuentran un virus que se entierra en el cerebro y es causado por la picadura de una garrapata

Un alarmante descubrimiento científico ha revelado la existencia de un virus que podría tener consecuencias devastadoras para la salud cerebral.

Este agente patógeno ha sido identificado como el causante de infecciones cerebrales graves y se transmite a través de las picaduras de garrapatas.

El hallazgo ya ha afectado a casi dos docenas de personas en China en el último tiempo.

China: el virus que transmite la garrapata y que se entierra en el cerebro

El virus de los humedales (WELV) ha emergido como una amenaza sanitaria significativa tras su descubrimiento en un paciente de 61 años en Jinzhou, China, en junio de 2019.

Según un informe publicado en The New England Journal of Medicine, el hombre presentó síntomas graves, incluyendo fiebre alta, dolor de cabeza, falta de apetito, infección de los ganglios linfáticos y vómitos, poco después de una visita a un parque en Mongolia Interior.

El virus de los humedales (WELV) se identificó en un paciente en China con síntomas graves tras una picadura de garrapata (Fuente: Freepik)

Inicialmente tratado con antibióticos, el paciente no mostró mejoría, lo que llevó a los médicos a investigar más a fondo. Los análisis revelaron que se trataba de una infección vírica desconocida hasta entonces, perteneciente a un grupo de virus transmitidos por garrapatas, según se detalla en un artículo de Muy Interesante.

Estos virus, como el causante de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, son conocidos por su capacidad de causar enfermedades graves en el cerebro y mortales en humanos a través de picaduras de garrapatas o contacto con fluidos corporales infectados.

El WELV, a diferencia de otros virus conocidos, no había sido registrado previamente en animales o humanos. Se sabe que tiene capacidad para infectar y potencialmente matar a través de las picaduras de garrapatas o exposición a fluidos corporales.

A diferencia de otros virus relacionados con garrapatas, el WELV no había sido previamente registrado en humanos o animales (Fuente: Pexels)

Nuevos hallazgos sobre este virus que transmite la garrapata

Para esclarecer más sobre el virus WELV, el equipo de investigadores visitó el parque en Mongolia Interior donde estuvo el paciente y lograron recabar muestras para impactantes conclusiones: