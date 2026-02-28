En un fenómeno que parece sacado de una película de ciencia ficción, el derretimiento de un glaciar en Noruega reveló un tesoro arqueológico extraordinario de aproximadamente 1700 años de antigüedad. Este hallazgo, datado en torno al año 300 d.C., ha sorprendido a expertos por su estado de conservación impecable y por lo “imposible” que resulta su presencia en un entorno tan hostil como las altas montañas noruegas. Se trata de una sandalia de cuero que fue descubierta en el Horse Ice Patch, ubicado en las imponentes montañas de Jotunheim, a casi 2000 metros de altitud, cerca del famoso paso de Lendbreen. Esta zona funcionaba en la antigüedad como un corredor estratégico entre el interior y la costa de Noruega, una ruta clave para el movimiento de personas, mercancías y culturas durante la Edad del Hierro con claras influencias romanas. La sandalia, fabricada en cuero (rawhide), corresponde a una variante del modelo romano conocido como carbatina, un tipo de calzado extendido por gran parte de Europa en esa época. Un excursionista anónimo lo avistó en agosto de 2019, sobresaliendo del hielo, y alertó al equipo del programa Secrets of the Ice. Los investigadores trabajaron intensamente en una sola jornada para recuperarlo antes de que una tormenta lo cubriera de nuevo. Su diseño refleja modas continentales, con elementos que recuerdan el estilo romano, lo que ha llevado a los arqueólogos a bromear sobre un posible “turista romano” desprevenido que no estaba preparado para el frío extremo de estas latitudes. Como señaló el arqueólogo Espen Finstad, es asombroso encontrar a tanta altura un zapato con influencias tan lejanas, a miles de kilómetros del Imperio Romano. Expertos como Vegard Vike, conservador del Museo de Historia Cultural de Oslo, realizaron reconstrucciones experimentales para entender su estructura y ajuste. Las pruebas de radiocarbono confirmaron su datación precisa alrededor del año 300 d.C., en plena etapa de contactos culturales entre Escandinavia y el mundo romano. El secreto de su preservación radica en el hielo mismo, que actuó como una cápsula del tiempo natural. El cuero, que normalmente se degrada rápidamente, quedó congelado durante siglos hasta que el calentamiento global y el retroceso glaciar lo expusieron. Este descubrimiento no es aislado: en la misma área se han hallado otros artefactos como esquís de madera de 1300 años, textiles y utensilios, que refuerzan la idea de una intensa movilidad humana en pasos de alta montaña. Sin embargo, esta sandalia destaca por su antigüedad y por evidenciar cómo las influencias romanas llegaron a regiones remotas de Europa del Norte.