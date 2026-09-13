Apagar el router de WiFi por unos minutos al día: para qué sirve y cuándo hacerlo.

Apagar el router de WiFi de manera diaria constituye uno de esos hábitos simples frecuentemente desestimados, que, no obstante, favorece de modo tangible la velocidad y estabilidad de la conexión. No es necesario contactar al proveedor ni reemplazar el equipo: es suficiente con desactivarlo durante unos minutos .

El router es una computadora de pequeñas dimensiones que procesa miles de solicitudes por hora.

Con el paso del tiempo, acumula errores de memoria, caché saturada y conflictos de canal que deterioran la señal sin que el usuario lo perciba de inmediato.

Qué sucede al apagar el router y cómo mejora la velocidad de conexión

Al apagar el equipo y luego encenderlo, el router libera memoria RAM interna, elimina la caché acumulada y reasigna automáticamente el canal WiFi con menor interferencia en ese instante.

En edificios y áreas densas, donde múltiples redes compiten en el mismo espectro , este restablecimiento puede evidenciar una diferencia notable en la velocidad de descarga.

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Los beneficios concretos del reinicio diario son:

Liberación de memoria : elimina procesos colgados que consumen recursos sin prestar servicio.

: elimina procesos colgados que consumen recursos sin prestar servicio. Reasignación de canal : el router selecciona el canal menos congestionado al reiniciar.

: el router selecciona el canal menos congestionado al reiniciar. Estabilización de la IP interna : resuelve conflictos entre dispositivos conectados.

: resuelve conflictos entre dispositivos conectados. Reducción de calor acumulado : los minutos apagado disminuyen la temperatura del equipo y prolongan su vida útil.

: los minutos apagado disminuyen la temperatura del equipo y prolongan su vida útil. Actualización de firmware pendiente: algunos modelos aplican actualizaciones de seguridad al reiniciar.

Cuánto tiempo y cuándo reiniciar el router para un mejor rendimiento

El tiempo mínimo aconsejado es 30 segundos. Este intervalo es suficiente para que los capacitores internos se descarguen completamente y el reinicio sea real , no superficial.

Si el equipo se encuentra muy caliente o la conexión ha estado inestable durante varios días, es recomendable dejarlo apagado dos minutos.

El momento más adecuado para realizar esta acción es durante la madrugada o temprano en la mañana, antes de que los dispositivos del hogar comiencen a conectarse.

Si el proveedor de internet asigna IPs dinámicas, el reinicio nocturno también puede resultar en una dirección IP más limpia con mejor enrutamiento.

Una alternativa práctica consiste en configurar el apagado automático a través del panel de administración del router, al que se accede ingresando 192.168.0.1 o 192.168.1.1 en el navegador. Muchos modelos actuales disponen de una opción de reinicio programado en la sección de mantenimiento.

No es necesario apagarlo más de una vez al día. Este hábito se considera más eficaz como parte de una rutina establecida que como una medida de emergencia.