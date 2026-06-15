Mientras miles de argentinos disfrutan del asueto y fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, un grupo de trabajadores recibió la noticia que disfrutarán de un nuevo feriado el lunes 22.

Quiénes disfrutarán del feriado del lunes 22 de junio

En este caso no se trata de un feriado nacional como el del 15 de junio, sino de un asueto local para los trabajadores de la ciudad de Laguna Blanca en Formosa.

El municipio ubicado al norte de la provincia fue fundado en 1914 y se destaca por ser la puerta de entrada de una diversidad única.

Feriado Argentina.

Los trabajadores de la administración local disfrutarán de un fin de semana largo. En caso de quienes presten servicios en el ámbito privado, será optativo según la decisión de cada empleador.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: