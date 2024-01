Un proyecto de ley busca que se le saque la licencia de conducir a quienes participaron de siniestros viales e introducir la figura de la inhabilitación provisoria para que, durante un plazo determinado, no pueda circular en vehículo por la vía pública.

"La iniciativa apunta a todos aquellos conductores implicados en un delito vial (lesiones, muerte o daños) sean inhabilitados provisoriamente, hasta tanto realicen los exámenes médicos para certificar que al momento del siniestro se encontraban en condiciones psicofísicas", sostuvo la diputada del PRO Sofía Pomponio.



Esta iniciativa fue presentada en la Provincia de Buenos Aires y busca modificar el artículo 56 bis del Código Procesal Penal para poder retirar de manera provisoria la licencia de conducir a quienes hayan cometido un delito o siniestro vial .

Cuidado conductores: el motivo por el que buscan suspender el carnet de conducir

Pomponio busca que se fijen criterios especiales de archivo para casos en los que la afectación del bien jurídico sea insignificante y la pena máxima del delito imputado no supere los seis años de prisión .

"Con esta reforma, se busca agilizar los procesos legales relacionados con delitos viales y brindar mayor protección a las víctimas. La figura de la inhabilitación provisoria permitirá que el fiscal pueda solicitar la suspensión del carnet de conducir de manera más rápida y efectiva", sostuvo la legisladora.



Licencia de conducir: buscan que se pueda suspender el registro

Según se busca implementar en PBA, "se establecerán requisitos para que el imputado demuestre su aptitud para conducir, como la realización de exámenes médicos que demuestren su estado psicofísico en el momento del hecho".

Esta medida se sumaría al actual sistema de scoring que rige en la Provincia en la que, ante distintas infracciones, se reduce la cantidad de puntos que tiene cada conductor en su carnet hasta que, al quedar sin unidades, se lo suspende.

Alerta conductores: las infracciones de tránsito que ahora harán que te saquen la licencia de conducir

"La seguridad vial no es una cuestión partidaria. El proyecto no tiene color ni bandera política, es una necesidad no sólo para la Justicia sino también para los familiares de las víctimas", sostuvo Pomponio sobre la posibilidad de que este proyecto avance en la legislatura bonaerense.



De esta manera, si se aprueba este proyecto de ley que modifica el Código Penal, los conductores podrán ver suspendida su licencia por la Justicia ante siniestros y delitos viales. Para recuperarlo, deberán realizar exámenes que prueben que están en condiciones de manejar.