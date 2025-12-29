Cuánto sale instalar una pileta para el verano 2026 y qué conviene

En esta noticia
Con el calor extremo, la pileta volvió a ser la opción más buscada para pasar el verano sin gastar en clubes ni viajes.
Pero antes de comprar, conviene saber que el desembolso inicial es solo el comienzo: el mantenimiento y los accesorios pueden duplicar el presupuesto.
Cuánto cuesta instalar una pileta en Argentina
Las opciones más económicas siguen siendo las piletas inflables y estructurales, que no requieren obra y se montan en pocas horas.
- Inflables redondas: desde $ 70.000.
- Pelopincho mediana: cerca de $ 200.000.
- Intex rectangular (300 x 200 x 75 cm): alrededor de $ 340.000.
A estos valores se suman accesorios básicos como cubrepileta y base protectora, que agregan $ 30.000 más.
Piletas de fibra y prearmadas: más durabilidad, más inversión
Estas alternativas ofrecen mayor comodidad y vida útil, pero exigen un presupuesto alto:
- Desde $ 1.500.000 en modelos pequeños.
- Más de $ 4.000.000 en tamaños grandes.
El precio suele incluir la pileta y el sistema de filtrado, pero no siempre contempla excavación, retiro de tierra, pisos perimetrales ni conexiones eléctricas. Por eso, los especialistas recomiendan pedir presupuestos detallados.
Piscinas de material: la opción premium
Son las más duraderas y también las más costosas. Según el sector, los precios van de u$s 10.000 a u$s 20.000, lo que equivale a $ 14,5 millones a $ 29 millones con el dólar a $1.450.
El modelo más elegido sigue siendo el de 8 x 4 metros con playa húmeda, aunque muchos agregan bordes atérmicos, luces LED y sistemas inteligentes.
Jacuzzis inflables: tendencia en crecimiento
Para quienes buscan relax, los jacuzzis inflables ganan terreno. Sus precios arrancan en $ 1.000.000 y superan los $ 2.500.000, según capacidad y funciones. No reemplazan a una pileta tradicional, pero consumen menos agua y ocupan menos espacio.
El gasto oculto: mantenimiento mensual
Mantener el agua limpia durante el verano cuesta entre u$s 130 y u$s 140, lo que equivale a $ 190.000 a $ 200.000 por mes.
- Cloro granulado o pastillas: $ 8.000 a $ 11.000 por kilo.
- Alguicida y clarificador: $ 7.000 a $ 10.000 por litro.
- Correctores de pH: $ 5.000 a $ 20.000.
- Kit de medición: $ 9.000 a $ 15.000.
A esto se suma el consumo eléctrico de la bomba. En invierno, el gasto baja hasta un 80% porque solo se hace mantenimiento básico.
Ocho consejos antes de construir una pileta
- Integrar el diseño al estilo de la casa y el jardín.
- Elegir la ubicación según la luz solar y evitar sombras.
- Instalar pisos atérmicos y antideslizantes para seguridad.
- Seleccionar revestimientos duraderos, como venecitas.
- Considerar climatización para extender el uso todo el año.
- Sumar iluminación LED para bajo consumo y estética.
- Agregar accesorios funcionales, como cascadas o hidromasajes.
- Planificar la limpieza y filtrado para mantener el agua en condiciones.
Tener una pileta en casa es una inversión que mejora la calidad de vida y revaloriza la propiedad, pero requiere planificación. El costo no termina en la compra: el mantenimiento y los accesorios son claves para disfrutar sin sorpresas.