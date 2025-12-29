Cuánto sale instalar una pileta para el verano 2026 y qué conviene

En esta noticia

Con el calor extremo, la pileta volvió a ser la opción más buscada para pasar el verano sin gastar en clubes ni viajes.

Pero antes de comprar, conviene saber que el desembolso inicial es solo el comienzo: el mantenimiento y los accesorios pueden duplicar el presupuesto.

Cuánto cuesta instalar una pileta en Argentina

Las opciones más económicas siguen siendo las piletas inflables y estructurales, que no requieren obra y se montan en pocas horas.

  • Inflables redondas: desde $ 70.000.
  • Pelopincho mediana: cerca de $ 200.000.
  • Intex rectangular (300 x 200 x 75 cm): alrededor de $ 340.000.

A estos valores se suman accesorios básicos como cubrepileta y base protectora, que agregan $ 30.000 más.

Piletas de fibra y prearmadas: más durabilidad, más inversión

Estas alternativas ofrecen mayor comodidad y vida útil, pero exigen un presupuesto alto:

  • Desde $ 1.500.000 en modelos pequeños.
  • Más de $ 4.000.000 en tamaños grandes.

El precio suele incluir la pileta y el sistema de filtrado, pero no siempre contempla excavación, retiro de tierra, pisos perimetrales ni conexiones eléctricas. Por eso, los especialistas recomiendan pedir presupuestos detallados.

Piscinas de material: la opción premium

Son las más duraderas y también las más costosas. Según el sector, los precios van de u$s 10.000 a u$s 20.000, lo que equivale a $ 14,5 millones a $ 29 millones con el dólar a $1.450.

El modelo más elegido sigue siendo el de 8 x 4 metros con playa húmeda, aunque muchos agregan bordes atérmicos, luces LED y sistemas inteligentes.

Jacuzzis inflables: tendencia en crecimiento

Para quienes buscan relax, los jacuzzis inflables ganan terreno. Sus precios arrancan en $ 1.000.000 y superan los $ 2.500.000, según capacidad y funciones. No reemplazan a una pileta tradicional, pero consumen menos agua y ocupan menos espacio.

El gasto oculto: mantenimiento mensual

Mantener el agua limpia durante el verano cuesta entre u$s 130 y u$s 140, lo que equivale a $ 190.000 a $ 200.000 por mes.

  • Cloro granulado o pastillas: $ 8.000 a $ 11.000 por kilo.
  • Alguicida y clarificador: $ 7.000 a $ 10.000 por litro.
  • Correctores de pH: $ 5.000 a $ 20.000.
  • Kit de medición: $ 9.000 a $ 15.000.
A esto se suma el consumo eléctrico de la bomba. En invierno, el gasto baja hasta un 80% porque solo se hace mantenimiento básico.

Ocho consejos antes de construir una pileta

  1. Integrar el diseño al estilo de la casa y el jardín.
  2. Elegir la ubicación según la luz solar y evitar sombras.
  3. Instalar pisos atérmicos y antideslizantes para seguridad.
  4. Seleccionar revestimientos duraderos, como venecitas.
  5. Considerar climatización para extender el uso todo el año.
  6. Sumar iluminación LED para bajo consumo y estética.
  7. Agregar accesorios funcionales, como cascadas o hidromasajes.
  8. Planificar la limpieza y filtrado para mantener el agua en condiciones.

Tener una pileta en casa es una inversión que mejora la calidad de vida y revaloriza la propiedad, pero requiere planificación. El costo no termina en la compra: el mantenimiento y los accesorios son claves para disfrutar sin sorpresas.