A diferencia de lo que suele creerse, el verano no comienza al llegar a la playa. Empieza antes: en la ruta, en el auto cargado de expectativas, en la música que suena más fuerte y en la sensación de que algo distinto está por empezar.

Con esa premisa, Life Seguros confirma su presencia durante el verano 2026 con una propuesta integral pensada para acompañar a las personas desde el primer tramo del viaje y a lo largo de cada experiencia que luego se transforma en recuerdo.

Bajo el concepto “Life is Life”, la compañía se instala en la Costa Atlántica con una agenda de activaciones que combina playa, deporte, música y bienestar, reforzando su propósito de estar cerca en los momentos que importan.

Dos paradores, dos formas de vivir el verano

Life parte de una convicción clara: no todas las personas viven el verano de la misma manera. Por eso, su propuesta se adapta a distintos ritmos, escenarios y formas de disfrute.

El Pájaro, Pinamar: energía, movimiento y encuentro

En el parador El Pájaro, en Pinamar, la experiencia gira en torno al movimiento y la acción. Clínicas deportivas, juegos y activaciones participativas acompañan a quienes eligen un verano activo, marcado por el deporte, la energía y los encuentros al aire libre.

Es un espacio donde el sol, el mar y la actividad física se combinan para potenciar el disfrute cotidiano de la temporada.

Divisadero, Cariló: bienestar, cultura y conexión

En Divisadero, en Cariló, la propuesta cambia de pulso. Acá, Life apuesta por experiencias más sensoriales y emocionales: recitales acústicos, prácticas de yoga, caminatas nocturnas y encuentros comunitarios.

Un escenario pensado para quienes buscan bajar un cambio, conectar con el entorno y vivir el verano desde un ritmo más sereno y consciente.

Playa, deporte y música: el universo Life

Life es playa cuando acompaña los días de sol desde los paradores, con experiencias diseñadas para disfrutar sin preocupaciones.

Life es deporte cuando impulsa el movimiento y el bienestar, con presencia tanto en la costa como en grandes desafíos personales, como carreras de running y el Triatlón del Huemul, en Bariloche.

Life es música cuando entiende que hay momentos que se amplifican al compartirse: atardeceres con shows acústicos frente al mar y un cierre de temporada a pura energía en Cosquín Rock, uno de los festivales más emblemáticos del país.

Acompañar cada experiencia, cuidar cada momento

A través de esta propuesta, Life Seguros refuerza su propósito de acompañar, potenciar y cuidar cada experiencia importante. Estar presente no solo en los grandes hitos, sino también en esos instantes cotidianos que hacen único al verano.

Porque el verano se vive intensamente, se disfruta a pleno y se recuerda mejor cuando está protegido.

El verano, minuto a minuto en redes

Quienes quieran seguir de cerca todo lo que sucede durante la temporada —activaciones, shows, experiencias en la playa y momentos compartidos— pueden hacerlo a través del Instagram de Life Seguros, donde la marca documenta en tiempo real cada historia del verano.

Una invitación abierta a ser parte y a descubrir cómo Life acompaña cada forma de vivirlo.

Life is Life.

Vivila. Potenciala. Protegela.