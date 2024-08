Cronología del caso Loan: qué se sabe del nene desaparecido en Corrientes hace dos meses

Loan Danilo Peña lleva desaparecido dos meses. El niño de cinco años fue visto por última vez el 13 de junio en el paraje "El Algarrobal", ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio. A fines del mes pasado, la Justicia abrió el secreto de sumario de la causa y se conocieron detalles íntimos de la investigación.

Hasta el momento hay siete detenidos, el expolicía Francisco Méndez fue liberado por "falta de mérito" ya que en su declaración logró comprobar qué hizo el día de la desaparición de Loan y cómo encontró la zapatilla del menor en un lodazal.

Los fiscales federales calificaron el caso como "sustracción y ocultamiento de un menor", delito que prevé una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Al frente de la investigación está la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien dentro de un plazo de días debía resolver la situación de los imputados a la vez que tomar declaraciones y analizar informes.

María Noguera, la mamá de Loan, declaró la semana pasada y se descompensó ante el tribunal. También dio testimonio José, el padre. En los últimos días, conoció la declaración de un testigo que abrió una nueva hipótesis: la desaparición de Loan podría estar vinculada a una interna familiar contra sus padres.



" Tiene que ver con una declaración que se viene desprendiendo de las últimas horas y con una frase puntual: 'Les vamos a pegar donde más les duele', es lo que habría escuchado una vecina y otra testigo. Escucharon a hablar a Antonio y Laudelina ", explicó el periodista Leo García.

Por otra parte, este lunes uno de los hermanos de Loan aclaró la polémica en torno a los millones que tenían en una billetera virtual. Aseguró que las donaciones que recibieron fueron "transparentes y están documentadas", a la vez que dijo que la moto de alta gama comprada hace pocos días es para que puedan moverse y "continuar la búsqueda" del pequeño.

En medio de especulaciones por la interna familiar, los montos millonarios hallados en cuentas de Mercado Pago de dos de los hermanos de Loan pusieron en alerta el accionar bancario de los allegados al niño durante la búsqueda.

En este sentido, la semana pasada se informó que José y Mariano Peña habían recibido más de $ 150 millones en sus billeteras virtuales luego del análisis de sus cuentas bancarias por pedido de la jueza. José explicó que la billetera fue intervenida y que no tienen "nada que esconder" .

" No queremos más especulaciones ni comentarios triviales. La familia está pasando por un momento muy difícil y estamos enfocados en encontrar a Loan ", expresó.

La última foto de Loan fue tomada en el almuerzo del 13 de junio.

¿Cómo fue la desaparición de Loan Peña?

El nene de cinco años fue visto por última vez el 13 de junio, cuando había asistido a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, lo había hecho junto a su papá, José. Ese día se festejaba San Antonio, celebración de un santo popular de la zona.

Del almuerzo participaron los tíos de Loan, Bernardino Antonio Benítez y la pareja amiga de este, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Esa misma tarde el pequeño había salido con ellos y sus primos a buscar naranjas en el monte y no volvió más.

En más de una ocasión el padre de Loan declaró a los medios que novio cuando su hijo "se fue". "¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?", había cuestionado.

José, al padre de Loan. (Foto: NA).

Las primeras declaraciones indicaban que Benítez, Ramírez y Millapi salieron de la vivienda de Catalina con Loan y sus primos rumbo a un naranjo a pocos kilómetros y llamaron ni bien advirtieron la ausencia del niño.

"Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá", relató Laudelina, esposa de Bernardino Benítez y tía de Loan.

"Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dio, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí les dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes", explicó Laudelina.

Laudelina, tía de Loan. (Foto: captura de pantalla).

Ese mismo día los primeros rastrillajes en la zona se realizaron sin éxito y de inmediato se disparó la Alerta Sofía, luego le siguió una amarilla emitida por Interpol y la recompensa de $ 5 millones por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La cartera que conduce Patricia Bullrich describió a Loan como un niño de "tez trigueña, delgado, con ojos marrones y cabello corto castaño oscuro". Al momento de su desaparición vestía una remera negra con letras en rosa con la palabra "Messi", un pantalón negro y zapatillas verdes.

"De 80 centímetros de altura aproximadamente, y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza", detalló el ministerio. Los primeros días los operativos contaron con la participación de la policía, bomberos y la división canes.

Catalina, la abuela de Loan.

¿Quiénes fueron los primeros detenidos por el caso Loan?

Por ese entonces, el fiscal Juan Carlos Castillo, a cargo del caso en el fuero provincial los primeros días, ordenó la detención de Benítez y su pareja, la de Fierrito Ramírez y Millapi. A los tres se los acusó de abandono de persona.

" Se fue a tomar naranja junto a otros primitos, y a personas mayores . El niño se adelantó y, de ahí, tomó otro rumbo. El nenito se perdió", explicó por ese entonces el Castillo a partir de lo que se pudo reconstruir con la Cámara Gesell a los menores que acompañaban a Loan.

Cronología del caso Loan: ¿qué pasó desde la desaparición del niño en Corrientes?

En la primera semana de investigación se encontró un botín en el barro, el cual había sido reconocido por la familia del nene y los niños que estaban con él; huellas de pies descalzos y restos de material fecha y vómito.

La casa de la abuela de Loan está unos cuatro kilómetros al sur de la ruta 123, mientras que el naranjal se encuentra a unos 600 kilómetros al norte de la vivienda.

En tanto, los canes de la Policía Federal Argentina (PFA) en ningún momento se apartaron de la propiedad de la adulta mayor de 87 años. Para ese entonces el fiscal Castillo no había explorado lo suficiente.

Allí fue cuando se sumó al expediente Guillermo Barry, titular de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC). Para entonces aún quedaban pendientes pericias claves, como el barrido de las antenas de celulares, análisis de los dispositivos secuestrados y las pruebas de luminol en los dos vehículos secuestrados.

Las sospechas apuntaban a que podría ser un caso de rapto vinculado a la trata de personas y por ello el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, pidió la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, del Ministerio Público Fiscal.

Dos semanas después la investigación había dado un giro inesperado: Laudina se había quebrado y aseguró que su sobrino "estaba muerto", supuestamente había sido atropellado por el matrimonio de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Sin embargo, de acuerdo a su nueva abogada Mónica Chivirin, la esposa de Antonio Benítez (también imputado en la causa) cambiaría la versión del supuesto accidente y explicaría quién estuvo detrás de los hechos.

" Laudelina va a volver a declarar, va a a aclarar lo que dijo y va a dar sus razones, va a decir su verdad ", explicó la letrada en diálogo con TN. Vale destacar que ella asumió la defensa, luego de que renunciará su exabogado, José Codazzi.

Hoy Loan cumple dos meses de desaparecido.

¿Qué otras pistas siguieron en la causa Loan?

A fines de junio, la jueza Pozzer Penzo apartó a la policía correntina de la investigación y quedaron las fuerzas federales. En tanto, Prefectura Naval Argentina se ocupó de las cuestiones logísticas, Gendarmería nacional a cargo de las operaciones en el campo y la PFA de la investigación en sí.

La jueza había instado al jefe de la Unidad Regional de Goya a que " sirva disponer el cese de tareas investigativas del personal a su cargo que pudieran estar desarrollándose en torno al hecho de la presunta desaparición del menor Loan peña ".

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad bonaerense había sido convocado para sumarse con personal y recursos técnicos. Durante estos dos meses la investigación apuntó a varias pistas.

El 28 de junio el Ministerio Público Fiscal cordobés informó que trataban de establecer si Loan está o estuvo vivo en la capital de esa provincia, ya que había recibido la denuncia de una mujer que indica que vio a un niño con características similares en la tarde del 26 de junio en la puerta del dispensario del barrio Obispo Angelelli.

También se siguió la pista de Chaco, provincia la que supuestamente habría sido traslado el menor en el vehículo del matrimonio detenido y donde se realizaron una serie de allanamientos en Resistencia. En uno de estos inmuebles se encontraron un arma y varias municiones.

En uno de los vehículos se habían encontrado rastros de sangre que poseían un ADN masculino. Las mismas se hallaron en el guardabarros del vehículo con el que la pareja detenida había asistido al almuerzo en la casa de Catalina el día de la desaparición.

Además, se allanó la comisaria de 9 de Julio donde encontraron ropa del nene de 5 años, que debía ser cotejada con su ADN para terminar de corroborar la pertenencia de las prendas. Esto complicó aún más al comisario Walter Maciel, imputado por encubrimiento. Según la investigación, habría plantado pruebas falsas con el objetivo de desviar la búsqueda.

El comisario Walter Maciel fue imputado porque habría plantado pruebas falsas en los primeros días de búsqueda de Loan.

¿Quiénes son los detenidos por el caso Loan?

Laudelina Peña

Es la tía de Loan. Fue apresada tras declarar, se encuentra en el penal de Ezeiza acusada del delito de sustracción de menores de 10 años (art. 146).

María Victoria Caillava y Carlos Pérez

La exfuncionaria municipal y su esposo, capitán de navío, están imputado como coautores del delito de captación de personas con fines de explotación. A Pérez se le agrega el calificativo de "agravado" al final.

Walter Maciel

El comisario correntino lideró la búsqueda del menor en primera instancia. Fue imputado por encubrimiento calificado por la gravedad del delito precedente y por ser funcionario público.

Bernardino Antonio Benítez

Esposo de Laudelina Peña. Está imputado por captación de personas con fines de explotación como partícipe primario.

Daniel "Fierrito" Ramírez

Fue detenido en Chaco. Es el esposo de Millapi y se lo imputó por captación de personas con fines de explotación como participe primario.

Mónica del Carmen Millapi

Millapi había ido al naranjal con Loan y el resto de los niños. Se encuentra detenida por captación de personas con fines de explotación como partícipe primaria.