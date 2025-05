Crisis en la corona británica: el príncipe Harry impactó al mundo con un grave error captado en cámara

El príncipe Harry está en la mira debido a la reciente polémica por haber perdido un juicio contra la corona de Reino Unido. En medio del escándalo, el duque de Sussex es filmado cometiendo un error en las calles de Londres cuando se encontraba alegando ante el tribunal.

El miembro de la familia real iba a visitar a un amigo cuando, con una desorientación notoria, tocó timbre en la casa equivocada. Y no solo eso, sino que quien atendió la puerta no lo reconoció.

El príncipe Harry desorientado en Londres: "Empezaron a hablar..."

El duque de Sussex se dirigía a la casa de un amigo y al estar distraído tocó timbre en la casa equivocada. Los dueños del lugar comentaron que su ama de llaves abrió la puerta, pero no reconoció al miembro de la familia real.

También contaron cómo se enteraron: "Solo nos dimos cuenta cuando los vecinos empezaron a hablar, y entonces dijimos: '¡Ah, sí!'".

Explicaron que fue extraña la confusión del príncipe, ya que "dos de las casas a las que llamó están en extremos completamente opuestos de la carretera, que tiene aproximadamente media milla de largo".

El príncipe Harry rompe el protocolo por algo insólito

Este domingo The Sun informó que el príncipe Harry rompió el protocolo de seguridad debido a que le enviaron un Deliveroo a la puerta de la casa de su amigo, donde se estuvo quedando.

Y allí se encontraba debido a una disputa legal con la corona, ya que argumentaban ilegal el uso de seguridad. El duque de Sussex aseguraba que su vida corría peligro luego de haber renunciado a sus deberes reales, pero aun así salió perdiendo.

La dura entrevista del príncipe Harry: "no tengo idea cuanto tiempo le queda"

Luego de haber perdido el caso, Harry le concedió una entrevista a la BBC en la que habló sobre su relación con la familia real durante el último tiempo. Muchos creen que las bombas que lanzó durante la entrevista podrían costarle un futuro regreso.

@bbcnewsmundo En una emotiva entrevista con la BBC, el príncipe Harry aseguró que desearía una reconciliación con el resto de la familia real británica, de la que se distanció tras la decisión de mudarse a Estados Unidos junto a su esposa, Meghan Markle. El duque de Sussex se mostró devastado en la entrevista después de haber perdido este viernes una batalla legal por intentar mantener su operativo de seguridad personal en Reino Unido. El príncipe habló con la BBC en California tras perder una apelación sobre los niveles de seguridad a los que él y su familia tienen derecho en Reino Unido. #PríncipeHarry #ReinoUnido #FamiliaRealbritánica #BBCMundo %u266C original sound - BBC News Mundo

Durante la charla con la BBC contó que había "perdonado" a su familia, a pesar de las duras críticas que recibió por no disculparse.

Lo más fuerte de todo fue lo que explicó sobre su padre y la dura enfermedad que está atravesando: "No tengo idea de cuánto tiempo más le queda a mi padre, ya no me habla, pero sería lindo reconciliarnos".