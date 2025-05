Conmoción en la corona británica: el príncipe Harry tomó una drástica decisión que nadie vio venir

En una entrevista televisiva reciente, el príncipe Harry se refirió con sinceridad al difícil momento que atraviesa a nivel personal por su alejamiento de la familia real británica, especialmente con su padre, el rey Carlos III.

Desde su residencia actual en Estados Unidos, el duque de Sussex compartió cómo vive la distancia emocional y física de sus seres queridos, a quienes no ve ni con quienes mantiene contacto desde su salida oficial de la realeza en 2020.

"No imagino un regreso": Harry descartó volver con Meghan y sus hijos a Reino Unido

Durante la conversación, Harry fue claro al manifestar que no contempla regresar al Reino Unido junto a su esposa Meghan Markle y sus hijos. "No me imagino un posible regreso con mi familia", aseguró el hijo menor de la fallecida princesa Diana, reconociendo que la falta de comunicación con su círculo familiar sigue intacta.

Aunque evitó entrar en detalles específicos, admitió que existieron profundos desacuerdos con ciertos miembros de la realeza, lo que llevó a una ruptura duradera. Sin embargo, también expresó que optó por el perdón, pese a no haber logrado una reconciliación.

Príncipe Harry: "Me encantaría reconciliarme, la vida es preciosa"

En medio de este escenario de distanciamiento, el príncipe expresó su deseo de recuperar el vínculo familiar. "Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa", dijo el duque de Sussex, marcando una posible apertura al diálogo futuro.

Este mensaje llega en un contexto sensible, tras haber perdido una batalla judicial por la protección de seguridad para su esposa e hijos en Reino Unido, un fallo que lo dejó visiblemente frustrado.

Críticas a la Casa Real por la falta de seguridad

Harry no ocultó su enojo ante la decisión judicial que le negó seguridad personal para su familia durante sus visitas al Reino Unido. Apuntó contra la Casa Real británica, al considerar que hubo una actitud indiferente por parte del "establishment".

"No le pedí a mi padre que interviniera. Solo quería que permitiera a los expertos hacer su trabajo", explicó. El príncipe afirmó sentirse "devastado", no solo por el fallo, sino por quienes lo promovieron.

Además, cuestionó si desde el gobierno británico, la realeza o incluso su propio padre, no existe un verdadero interés por proteger a su familia, pese a las diferencias personales.

El conflicto entre Harry y la familia real: sin resolución a la vista

Desde que en 2020 Harry y Meghan decidieron abandonar sus roles como miembros activos de la realeza y establecerse en Estados Unidos, la relación con la familia real ha sido tensa y marcada por escándalos públicos, entrevistas reveladoras y desencuentros legales.

Aunque el príncipe dejó claro su anhelo de reconciliación, por ahora el vínculo con su padre, el rey Carlos III, sigue quebrado, y no existen planes de retorno al Reino Unido en el corto plazo.

La entrevista más reciente del príncipe Harry vuelve a exponer las fracturas internas de la monarquía británica. Con palabras cargadas de dolor pero también con voluntad de paz, Harry dejó la puerta entreabierta a una posible reconciliación. No obstante, las diferencias políticas, familiares y legales parecen, por ahora, un obstáculo difícil de superar.