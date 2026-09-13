La medida es para determinados habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Este lunes 14 de septiembre será feriado para un importante número de personas de la provincia de Buenos Aires y podrán disfrutar de un día extra de descanso para realizar una escapada.

Mediante la Resolución 418/2026, se estableció que los habitantes de la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, tendrán un nuevo día no laborable este lunes 14 de septiembre con motivo de la celebración del aniversario fundacional de la localidad.

La fecha fue incorporada por el Gobierno bonaerense al calendario de festividades municipales de septiembre de 2026.

Por su parte, el lunes 14 de septiembre será no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que tendrá carácter optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades.

Por qué hay feriado este lunes 14 de septiembre

La jornada se establece con motivo del aniversario fundacionalde Exaltación de la Cruz, una fecha que forma parte del calendario oficial de la provincia.

El 14 de septiembre tiene un significado especial para el distrito. Documentación histórica publicada por el propio municipio señala que el origen de la celebración está relacionado con la declaratoria como viceparroquia que obtuvo el antiguo oratorio de la familia Casco de Mendoza el 14 de septiembre de 1735.

La normativa provincial incluye expresamente a Exaltación de la Cruz entre los municipios que tendrán una jornada no laborable el 14 de septiembre.

El feriado es para la administración pública y empleados del Banco Provincia.

Quiénes tendrán el día libre y quiénes deberán trabajar

El alcance del feriado depende del sector laboral. La resolución establece:

Administración Pública: día no laborable.

Banco Provincia: día no laborable.

Sector privado: feriado optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades.

Por lo tanto, quienes trabajen en empresas privadas deberán consultar con su empleador si la actividad se interrumpe durante esa jornada.

Cómo queda el fin de semana largo

Para los trabajadores alcanzados por la medida, el descanso se extenderá desde el sábado 12 hasta el lunes 14 de septiembre, generando un fin de semana largo de tres días.

La medida es de alcance local para Exaltación de la Cruz y no modifica el calendario de feriados nacionales para el resto de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la disposición Resolución 418/2026 declara no laborables, en el Ministerio de Gobierno, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de septiembre de 2026.