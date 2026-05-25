El Gobierno avanza con una de las reformas más polémicas del sector farmacéutico y busca modificar por completo la forma en la que millones de argentinos compran medicamentos de venta libre. El nuevo proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación pretende habilitar la venta directa desde góndolas y ampliar además la comercialización fuera de las farmacias.

La iniciativa forma parte del próximo paquete legislativo que prepara la cartera encabezada por Federico Sturzenegger y que será enviado próximamente al Congreso.

Qué cambiará con la venta de medicamentos

Actualmente, la mayoría de los remedios de venta libre deben entregarse detrás del mostrador y bajo supervisión farmacéutica.

Sin embargo, el nuevo proyecto busca permitir que productos como:

Ibuprofeno.

Paracetamol.

Analgésicos.

Antiácidos.

Y otros medicamentos sin receta

Puedan exhibirse directamente en góndolas para que los consumidores los tomen sin intermediación profesional.

Además, el Gobierno también analiza habilitar la venta en:

Supermercados.

Kioscos.

Otros comercios.

Y plataformas online.

La idea oficial es avanzar hacia un esquema de mayor desregulación y competencia para reducir costos y ampliar el acceso.

La pelea judicial que cambió el negocio farmacéutico

La discusión se arrastra desde fines de 2023, cuando el mega DNU 70/23 impulsado por el presidente Javier Milei incluyó artículos destinados a liberalizar distintos aspectos del sistema farmacéutico.

Sin embargo, entidades como la Confederación Farmacéutica Argentina y la Federación Farmacéutica presentaron cautelares judiciales para frenar la medida.

Las organizaciones argumentaron que la desregulación ponía en riesgo el control profesional sobre los medicamentos y podía afectar la salud pública.

Finalmente, la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió parte de esas modificaciones, incluyendo la autorización general para exhibir medicamentos en góndolas.

Por qué Farmacity sí puede vender en góndolas

Mientras la mayoría de las farmacias siguen obligadas a vender detrás del mostrador, Farmacity mantiene un esquema diferente gracias a fallos judiciales favorables.

El nuevo proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación pretende habilitar la venta directa desde góndolas y ampliar además la comercialización fuera de las farmacias.

La cadena puede exhibir medicamentos de venta libre directamente en sus locales porque cuenta con una sentencia que declaró inconstitucional parte de la Ley de Farmacias.

Ahora, el Gobierno busca extender ese modelo a todo el país y eliminar las diferencias regulatorias entre cadenas y farmacias tradicionales.

El enorme negocio detrás de los medicamentos de venta libre

El mercado de remedios sin receta representa cerca del 25% de todas las ventas farmacéuticas en Argentina, según datos del sector.

Entre los productos más vendidos aparecen:

Combinaciones de diclofenac y paracetamol.

Ibuprofeno 400.

Y paracetamol 500.

Solo durante 2024 se comercializaron millones de unidades de esos medicamentos, consolidando uno de los segmentos más importantes del negocio farmacéutico.

Las otras desregulaciones que prepara el Gobierno

El paquete legislativo no solo incluirá cambios en farmacias.

También se prevén reformas vinculadas a:

Transporte fluvial.

Mercado inmobiliario.

Venta de tierras.

Desalojos.

Y propiedad privada.

Además, el oficialismo analiza avanzar más adelante con otro proyecto separado para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, la norma que obligó a incorporar los octógonos negros en productos con exceso de azúcar, sodio y grasas.