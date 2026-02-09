Para este 2026, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) mantiene su esquema de beneficios para los contribuyentes que están al día. La clave para alcanzar ese 15% de descuento en el Impuesto Inmobiliario radica principalmente en la modalidad de pago y tu historial previo. Para este ciclo fiscal, los beneficios no son aleatorios; dependen estrictamente de tu comportamiento previo y la modalidad de pago que elijas: Es el beneficio máximo. Se aplica a quienes deciden cancelar el impuesto de todo el año en un solo pago antes del primer vencimiento de febrero. Si preferís no desembolsar el total anual, podés obtener un 10% de descuento en cada cuota. Al adherir el pago a tu CBU o tarjeta de crédito, asegurás el cumplimiento en término y facilitás el acceso a las bonificaciones por buen cumplimiento de forma automática. Si tenés deudas pendientes, ARBA lanzó una moratoria que permite regularizar tu situación con planes de pago. Si te ponés al día al menos cinco días antes del vencimiento, podés recuperar el derecho a estos descuentos. Agendá estas fechas para que no se te pase el plazo del pago anual o de la primera cuota, que es cuando se define el mayor ahorro. Cuota 1 y Pago Anual: 17 de marzo.