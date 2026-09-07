Coto Digital da un paso más en su estrategia de innovación con el lanzamiento de un nuevo buscador impulsado por inteligencia artificial (IA), una herramienta diseñada para transformar la experiencia de compra online. El sistema está preparado para aprender de los hábitos de consumo, reconocer preferencias y ofrecer resultados más precisos, permitiendo que los usuarios encuentren productos de forma más rápida y eficiente.

La propuesta apunta a resolver uno de los principales desafíos del ecommerce: la búsqueda entre miles de opciones. Gracias a la personalización, el análisis de comportamiento y las recomendaciones inteligentes, los clientes pueden completar sus compras en menos tiempo, con una experiencia más fácil, más asistida y con resultados de mayor calidad.

Buscador con IA: compras más rápidas y precisas

La gran novedad es un buscador inteligente capaz de interpretar consultas en lenguaje natural. A diferencia de los sistemas tradicionales, que suelen requerir palabras clave específicas, esta tecnología comprende expresiones más cotidianas y cercanas a la forma en que las personas hablan.

Por ejemplo, en lugar de escribir simplemente “arroz”, un usuario podría consultar “quiero preparar un risotto” y recibir automáticamente sugerencias relacionadas con la receta. El objetivo es que encontrar productos sea cada vez más simple, más natural y más preciso, mejorando la calidad de la experiencia de compra.

La IA ayuda a encontrar lo que se busca de forma más simple y eficiente.

Recomendaciones inteligentes según cada usuario

Además de interpretar las búsquedas, la herramienta utiliza información sobre compras anteriores, preferencias de consumo, hábitos recurrentes y productos favoritos para personalizar los resultados.

Así, si una persona suele adquirir alimentos sin gluten o productos de una determinada categoría, el sistema podrá reconocer esos patrones y mostrar opciones acordes a sus intereses. El objetivo es reducir el tiempo de búsqueda y ofrecer una experiencia más relevante para cada usuario.

Esta tecnología también ayuda a enfrentar un desafío habitual del comercio electrónico: el exceso de opciones. Al filtrar y priorizar resultados según los intereses de cada cliente, el proceso se vuelve mucho más ágil, organizado y eficiente.

GlorIA: el asistente virtual que acompaña toda la compra

La experiencia se complementa con GlorIA, el asistente virtual desarrollado por la compañía. Esta herramienta permite resolver consultas, obtener información útil y acceder a distintas funcionalidades sin salir de la plataforma.

Entre sus principales capacidades, GlorIA puede sugerir recetas, armar listas de ingredientes, informar sobre promociones vigentes y brindar datos sobre sucursales. Incluso, los productos recomendados pueden incorporarse directamente al carrito, agilizando aún más el proceso de compra.

La combinación de IA conversacional, asistencia en tiempo real, recomendaciones automatizadas y gestión simplificada del carrito transforma la compra online en una experiencia más fluida, asistida y eficiente, acompañando al usuario en cada etapa del proceso.

Más herramientas para mejorar la experiencia de compra

Además del nuevo buscador y GlorIA, Coto Digital incorporó herramientas como una calculadora de frigorías y un comparador de televisores, pensadas para facilitar decisiones de compra.

Con esta apuesta por la inteligencia artificial, la personalización y la innovación tecnológica, la compañía busca ofrecer una experiencia online cada vez más fácil, más asistida y con mayor calidad, ayudando a que cada cliente encuentre lo que necesita de manera rápida, precisa y relevante.