Las fallas en los servicios de internet son sumamente comunes en Argentina y suelen ser un dolor de cabeza para los usuarios. Si bien muchos optan por reiniciar el router de WiFi, cuando el problema viene de la empresa no se puede hacer nada más que reclamar y esperar. En caso las compañías de telecomunicaciones no respondan, existe un protocolo obligatorio que deben seguir los consumidores para formalizar las quejas. Lo primero que se debe hacer ante un corte de internet es verificar información clave como si el router está prendido, si se adeuda alguna factura del servicio, entre otros. En caso estas variables estén en orden, el paso que sigue es contactar con la empresa a través de los números gratuitos de atención al cliente (suelen estar impresos en la factura o podés buscarlos por la web). Tras la comunicación, se debe pedir y anotar el número de incidencia que te asignen. Sin el código no se podrá avanzar a instancias gubernamentales. Si el problema persiste y la empresa no se hizo cargo, se puede acudir a los siguientes organismos: