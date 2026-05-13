Cada vez más usuarios buscan formas de ahorrar en viajes y delivery a través de DiDi. Aunque la aplicación suele mostrar descuentos visibles en la pantalla principal, existen estrategias poco conocidas que permiten acceder a cupones ocultos, promociones especiales y tarifas más bajas. Con algunos cambios simples en el uso de la app, muchos pasajeros logran reducir considerablemente el costo de sus viajes diarios, especialmente en horarios de alta demanda. Uno de los métodos más efectivos para obtener descuentos es revisar frecuentemente la sección de promociones dentro de la aplicación. Allí suelen aparecer beneficios temporales que no siempre son anunciados de forma masiva. Además, los usuarios que vuelven a usar la app después de varios días sin actividad suelen recibir cupones automáticos para incentivar nuevos viajes y aquellos usuarios que le recomienden la aplicación a un amigo tienen un descuento especial dependiendo del día. Entre las promociones más comunes aparecen: Uno de los hábitos más utilizados por los usuarios frecuentes consiste en comparar tarifas antes de confirmar el viaje. En muchos casos, cerrar y volver a abrir la aplicación puede modificar el precio dinámico, especialmente en horarios con mucha demanda.También influye el punto exacto de recogida: caminar una o dos cuadras puede reducir significativamente el valor final del viaje. Otra estrategia es evitar solicitar autos en momentos de lluvia intensa, salida de eventos o cambios de horario laboral, cuando la tarifa suele dispararse. La app también ofrece beneficios especiales para determinados métodos de pago. Vincular tarjetas, billeteras virtuales o utilizar pagos digitales puede desbloquear descuentos adicionales. A su vez, algunas promociones aparecen únicamente para usuarios seleccionados según frecuencia de uso, zona o historial dentro de la plataforma. Para no perder oportunidades, recomiendan: El horario influye directamente en el precio final. Los especialistas en movilidad recomiendan evitar los picos de demanda y optar por horarios intermedios para conseguir mejores tarifas. Generalmente, los viajes más baratos suelen encontrarse: Además, elegir categorías económicas dentro de DiDi puede representar una diferencia importante en trayectos largos.