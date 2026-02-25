La jubilación es un tema que preocupa a gran parte de la población económicamente activa y cada vez más jóvenes se interesan en diferentes estrategias para tener un retiro del mercado laboral óptimo. En este sentido, el experto en finanzas y licenciado en economía, Pablo Aguer (@finanzaspablo), estuvo en el streaming de El Cronista, Lo Que De (LDQ) y habló de cómo pensar la jubilación en estos tiempos y dio algunos tips para quienes recién comienzan en el mundo de la inversión. En la actualidad, existen diferentes tipos de instrumentos de inversión para garantizar una buena jubilación al momento del retiro de trabajo. Así lo explicó Pablo Aguer, quien estuvo de invitado en LQD para hablar sobre este tema. “Hoy en día la jubilación es de 300 dólares por mes, no hacés nada con eso”, introdujo. Luego, recalcó que los bajos haberes jubilatorios no es un problema solo de Argentina, sino que se extiende a todo el mundo. “Lo que tenemos a favor nuestro es que tenemos mucho tiempo y el interés compuesto juega de nuestro lado”, indicó y luego añadió: “Si vos arrancás a invertir a los 40, poniendo el doble de lo que invertís a los 30, vas a llegar a menos capital. Vos invertís menos desde los 30 y vas a llegar a mayor capital”. En otras palabras, el factor tiempo es el más importante para los jóvenes que comienzan a invertir en su futuro. “Con 50 dólares por mes desde los 25 años, es imposible que te retires con una mala jubilación”, sentenció. Uno de los instrumentos que dio a conocer el experto son los ETFs (Exchange Traded Funds). “Es una canasta de acciones, es decir, engloba muchas acciones, depende de cada ETFs. El más conocido es SPY, que engloba las 500 empresas más grandes. Se va actualizando y ese índice tiene un rendimiento promedio del 10%”. Con ese porcentaje te armás una jubilación recontra digna". Ante la pregunta de si alguien comienza a los 25 años a invertir en su jubilación, el experto respondió que 50 dólares al mes durante 40 años son suficientes, es decir, $68.949 a cambio de hoy. “Son más de 200 mil dólares”, manifestó. El licenciado en economía explicó que las personas deben abrir una cuenta comitente, es decir, de inversiones en una sociedad de bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores. Si bien se puede abrir una cuenta en el banco, no es lo más conveniente. “Tenes mayores comisiones, te cobran costo de custodia. El banco es banco y la sociedad de bolsa es mejor para invertir”, explicó. “Te creás una cuenta, te hacés una transferencia de una cuenta tuya, es decir, no te puede transferir un tercero porque se vincula por DNI. Se trata de una cuenta receptora”, explicó y luego agregó: “Una vez que recibiste la plata, vas a la aplicación del celular y buscás SPY. Podés comprar el CEDEARs que debe estar $50.000 más o menos”. Cabe destacar que este dinero que se acumula en la cuenta en la sociedad de bolsa se puede vender y en 24 horas se acredita en horario de mercado de lunes a viernes. Pablo Aguer señaló que tiene una cartera de inversiones y habla sobre la temática en su cuenta de YouTube “Armando la cartera para la jubilación”, donde los seguidores pueden ver cada movimiento que realiza con distintas acciones.