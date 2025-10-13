Muchos usuarios notan que su conexión WiFi va más lenta de lo habitual y sospechan que alguien más podría estar usando su red sin permiso. Aunque parezca complicado, existen varios métodos sencillospara detectar intrusos y reforzar la seguridad de tu conexión doméstica.

WiFi: cuáles es la señal más simple para detectar intrusos

Una manera práctica de descubrir si alguien usa tu WiFi sin autorización es observar el router. Si apagas todos los dispositivos conectados -como celulares, tablets o televisores inteligentes- y la luz de actividad sigue parpadeando, probablemente haya un equipo desconocido conectado.

Aunque este método puede ser útil, no siempre resulta eficaz si en casa hay electrodomésticos o aparatos que se conectan automáticamente, como cámaras de seguridad o asistentes de voz.

Aplicaciones y herramientas para detectar intrusos

Otra alternativa para comprobar si alguien está conectado a tu red es utilizar apps o programasque muestran los dispositivos activos en tu WiFi.

Plataformas como Fing, Who’s on My WiFi o el verificador de routers de F-Secure permiten identificar equipos extraños y enviar alertas ante posibles intentos de hackeo.

También puedes acceder directamente a la configuración de tu router.Allí, en la sección de "Dispositivos conectados“, verás una lista con las direcciones MAC (identificadores únicos). Si aparece algún nombre o código que no reconozcas, es señal de que alguien está aprovechando tu conexión sin permiso.

Cómo proteger tu WiFi

Si confirmas o sospechas que hay un intruso, lo primero que debes hacer es cambiar la contraseña del router. Usa una clave fuerte, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Además, modifica el nombre de la red (SSID) para que no revele la marca o el modelo del equipo, y activa el cifrado WPA2 o WPA3, que ofrecen una protección más avanzada frente a ataques externos.

Otra medida importante es desactivar el WPS, una función que facilita la conexión rápida, pero que también abre una puerta a vulnerabilidades. Revisar cada tanto los dispositivos conectados y mantener el firmware del router actualizado también ayuda a prevenir problemas de seguridad.

Dónde colocar el router para mejorar la señal

La ubicación del router es clave para disfrutar de una conexión estable y veloz. Lo recomendable es colocarlo en una zona central y elevada del hogar, lejos de paredes gruesas, espejos o electrodomésticos que puedan interferir con la señal.

Si vivís en una casa de varios pisos, situarlo en el nivel intermedio ayuda a distribuir la señal de forma más uniforme. Evita rincones o muebles cerrados: los espacios abiertos, como un pasillo o sala principal, permiten una mejor dispersión del WiFi.