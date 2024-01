Ciudadanía italiana: qué es el sistema AIRE y quiénes deben registrarse para evitar multas de hasta 1000 euros

Los ciudadanos de Italia que vivan en el extranjero deben tomar nota de un trámite que hay que realizar para evitar una multa, que puede llegar hasta los 1000 euros (el equivalente a u$s 1088).

Aquellas personas que no se inscriban en el Registro de Italianos Residentes en el Extranjero (AIRE, por las siglas en italiano), luego de un año, se enfrentan al apercibimiento según la legislación modificada por el Gobierno.

Así quedó establecido en la Gaceta Oficial italiana número 303 del pasado 30 de diciembre de 2023.

Ciudadanía italiana: ¿qué es el sistema AIRE?

Quiénes deben registrarse.

El AIRE es una base de datos creada en 1990, gestionada por el Ministerio del Interior italiano, y cuyo nombre original proviene del Anagrafe Italiani Residente Esteri.

Cada comuna del país inscribe a los ciudadanos italianos que, al mismo tiempo, son borrados del Registro de la Población Residente tras un período de permanencia en el extranjero superior a los 12 meses.

Ciudadanía italiana: quiénes deben cambiar la residencia

La matriculación y la declaración de eventuales cambios de residencia, es un deber cívico que otorga la posibilidad de gozar de los siguientes servicios consulares:

Certificados de ciudadanía

Leva militar

Renovación y emisión de pasaportes

Obtener certificados de la municipalidad italiana de inscripción y del consulado en el municipio que viva

Ejercer con regularidad su derecho de voto

Ciudadanía italiana: cómo inscribirse al AIRE

La inscripción al Registro de los Italianos en el Exterior se realiza por medio de la creación de una cuenta en el Portal FAST IT (Farnesina Servizi Telematici per Italiani all' estero).

Una vez que se haya generado un usuario en la plataforma, para iniciar la solicitud se debe clickear en "Anagrafe Consolare e A.I.R.E" y a continuación se debe seleccionar "Richiedere l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani all'Estero" (Solicitar inscripción en el Registro de Italianos en el Extranjero).

La cuenta debe asentarse con la utilización del apellido y el nombre que aparece de forma textual en el documento de identidad italiano. De no hacerse de esta forma, se procederá a rechazar la solicitud.

Sistema AIRE: quiénes pueden ser multados

El cambio en la política migratoria de Italia alcanza a aquellas personas que integran tres grupos determinados: los nativos que hayan transferido su domicilio al exterior; los descendientes que hayan obtenido la doble nacionalidad; y los nacidos en otro país que han adquirido la ciudadanía por procedencia.