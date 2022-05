CENSO 2022: Marco Lavagna aclaró qué pasará con las viviendas que no fueron censadas

El director del Indec, Marco Lavagna, habló en conferencia de prensa luego de la finalización del barrido presencial del Censo 2022 y dijo que "el operativo fue exitoso" y que se "censarán en la etapa de recuperación" a las viviendas que no fueron relevadas por el personal territorial durante las 10 horas que duró la actividad de hoy.

"El operativo ya lo hemos cerrado. Las provincias están cargando los datos para tenerlos lo antes posibles y lo están haciendo rápido. Fue un operativo muy normal y no tuvimos grandes inconvenientes, solo hubo temas muy puntuales que se fueron solucionando ", afirmó Lavagna.

Cerró el Censo 2022: habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes.



CENSO 2022: qué hago si el censista no pasó por casa



"Hubo mucha velocidad por parte de los censistas, recuerden que son 17.000.000 de viviendas y 650.000 censistas que tienen que recorrer cada uno de los puntos. Siempre puede pasar que quede algo, les vamos a estar diciendo los mecanismos que vamos a estar aplicando en la semana de supervisión en los que vamos a atender las viviendas que quedaron pendientes", sostuvo.

CENSO 2022: QUÉ PASARÁ CON LAS VIVIENDAS QUE NO FUERON CENSADAS





El titular del organismo anunció que el operativo cerró con éxito, y adelantó que habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes: "Repito, van a ser contabilizadas cada una de las viviendas".

Luego, cómo se continuará con el procedimiento para aquellos hogares que no les fue hecho el relevo censal presencial:

1 - Completé el Censo Digital y el censista no pasó por casa

Para quienes se encasillen en este escenario, Lavagna dijo que el Indec tiene los datos del formulario online y "quizás lo que no va a haber es la etapa de matcheo, pero son datos válidos y no se preocupen que sus viviendas, en esos casos, han sido censadas".



"Ya los tenemos registrados. El pasar por el domicilio y preguntar por la cantidad de personas era una suerte de validación que lo hacíamos porque era la primera vez que hacíamos el Censo digital", aclaró.

El director del Indec, Marco Lavagna, durante la conferencia de prensa de cierre del Censo 2022.

2 - No completé el Censo Digital y el censista no pasó por casa

El funcionario dijo que, para estos casos, "la recuperación la vamos a tener durante la semana. Ahí recién nosotros cerramos el operativo completo".

"Ahora tenemos la información de las viviendas que hemos ido contabilizando y en la semana posterior nos queda todo el trabajo para cerrar el dato de la cobertura completa. Todavía nos queda", marcó.

Posteriormente, detalló algunas de las formas mediante las cuáles se puede consultar ante inconvenientes con el operativo:

CENSO 2022: DÓNDE PUEDO RECLAMAR LA AUSENCIA DEL CENSISTA



Lavagna dijo que desde el Indec habilitarán todas las herramientas posibles para que se pueda finalizar el acto censal. Si bien prometió difundir nuevos medios para poder comunicarse con el organismo , hasta ahora las opciones oficiales son:

El teléfono de la Mesa de Ayuda del Censo: la línea 0800-345-2022 , que es gratuita y que puede servir para reportar la ausencia del censista;

, que es gratuita y que puede servir para reportar la ausencia del censista; El mail de consulta del Censo: ces@indec.gob.ar; que funciona como medio alternativo ante la eventual congestión del 0800.

Inflación Censo: la escalofriante diferencia de 5 dígitos con el Censo de 2001



Censo 2022: cómo impactará la radiografía en la economía de una Argentina convaleciente



CENSO 2022: Cuándo se publicarán los datos



En conferencia de prensa, el director del Indec anticipó hoy que no se darán datos parciales del relevamiento. "Esto no es una elección, no podemos dar datos parciales", apuntó al ser consultado durante una conferencia de prensa.

El director del Indec, Marco Lavagna, durante la conferencia de prensa de cierre del Censo 2022.