La desgarradora frase de la madre de Cecilia Strzyzowski, la mujer desaparecida en Chaco: "Es doloroso lo que voy a decir, pero..."

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, dio a conocer escalofriantes detalles que rodean el presunto femicidio de su hija en Chaco. "No tengo esperanzas", admitió y señaló a los sospechosos del crimen.



La desaparición de la joven de 28 años conmocionó a la provincia, luego de que detuvieran a su esposo, César Sena, y a sus suegros, Emereciano Sena y Marcela Acuña (Una pareja piquetera que iban como precandidatos por el partido del actual gobernador Jorge Capitanich).

La joven fue vista por última vez el 1° de junio, cuando debía viajar a Ushuaia junto a su marido. Sin embargo, al día siguiente, la madre recibió un mensaje de que se le había roto el celular a Cecilia y, desde ahí, no tuvo más noticias sobre ella.

El desgarrador relato de la madre de Cecilia Strzyzowski



"César era el que se comunicaba con mi mamá y con mi sobrina; no se comunicaba conmigo porque yo no tenía su teléfono", comenzó a narrar Romero, en diálogo con Radio Con Vos.

En este sentido, contó que el lunes empezó "a pedir una señal de vida". "Yo no quería mensajes de texto, sino que me hablara y me dijera una frase: 'Mamá, estoy en Ushuaia y estoy bien'" , manifestó a 10 días de la desaparición.

Cecilia junto a César Sena.

Según la hipótesis de la Justicia, Cecilia ingresó a un campo de la familia Sena y "no salió más". Dado que allí es la última ubicación que registra su teléfono celular y un operativo relevó "indicios de un femicidio" como un machete, sierra, municiones y rastros de sangre .

"Quiero que me consigan el cuerpo de su hija, lo que haya quedado. Es doloroso lo que voy a decir pero me dicen de una sierra, un machete con sangre... no tengo esperanzas. Ninguna esperanza" , manifestó en diálogo con La Nación.



¿Cómo sigue el caso de Cecilia Strzyzowski?



Este martes, la Justicia cambió la calificación del expediente de desaparición a femicidio, por lo que se investiga a siete personas que integran el "Clan Sena".

Durante el día, brindaron declaración ante los fiscales César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; Fabiana González, asistente del matrimonio, y su esposo, Gustavo Obregón; Gustavo Melgarejo, casero del campo, y otra persona que no se sabe su identidad.

Debido a la magnitud del caso y su pertenencia al partido político "Socialistas Unidos por el Chaco", se decidió conformar un Equipo Fiscal Especial con Sergio Cáceres Olivera, titular de la Fiscalía Especial en Violencia de Género N° 4, y el fiscal de Cámara Jorge Fernando Gómez.