Los cajeros automáticos son herramientas indispensables para los clientes bancarios, ya que permiten el acceso a efectivo las 24 horas del día. En la misma línea, operan durante los feriados cuando no hay atención presencial en las ventanillas de los bancos.

Sin embargo, pocos conocen que las entidades financieras ponen un tope de extracción a cada cliente según su perfil, por lo que conviene tenerlo en cuenta para la próxima vez que se deba ir a las terminales automáticas.

Cuánto dinero puedo extraer de los cajeros automáticos

Durante noviembre, los clientes podrán retirar esta cantidad de billetes de las máquinas:

Banco Nación: tope de $ 150.000 por día, puede extenderse hasta $ 500.000 a través de la aplicación del homebanking.

Banco Provincia: máximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias.

Banco Ciudad: límite de $ 800.000 , con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000.

Banco Galicia: extracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios.

Banco ICBC: tope diario de $ 550.000 .

Banco BBVA: límite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente.

Banco Macro: su límite se mantiene en $ 400.000

Banco Santander: retiros de hasta $ 1 millón por día, según cada perfil de cliente.

Qué es el skimming, la nueva estafa de los cajeros automáticos que vacía tu cuenta

El skimming es una forma de robo de datos que consta de copiar los datos impresos en las tarjetas bancarias como el número del plástico, el nombre de titular, fecha de vencimiento, código CVV y más.

De esta manera, los delincuentes utilizan la información para hacer compras y transacciones fraudulentas. Para evitar ser víctima de esta nueva modalidad, se aconseja seguir algunos consejos:

Al acercarse al cajero automático, observar si existe folletería pegada en el interior de la terminal. Cualquier anomalía en la boca de la máquina puede indicar que han sido manipuladas con algún tipo de tecnología externa a los bancos.

Al ingresar el PIN de seguridad, cubrir con la mano libre para que en caso haya una cámara no pueda detectar los números.

Evitar recibir ayuda de extraños para realizar transacciones.

Es más seguro utilizar las terminales ubicadas en las sucursales que las ubicadas en las calles, ya que es más difícil que sean alteradas.

Cuánto dinero puedo extraer del cajero sin que los bancos notifiquen a ARCA

Tras las medidas aplicadas por el Gobierno nacional, los bancos deberán informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero solo cuando una persona realice extracciones de cajeros por montos superiores a $ 10 millones.