Uber lanzó una nueva función en Argentina para garantizar la comodidad de sus pasajeras. Se trata de una configuración para que las mujeres que utilicen la aplicación elegir ser trasladadas exclusivamente por mujeres. La nueva función será implementada en 11 ciudades de forma progresiva, dentro de las cuales se encuentran: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Posadas, Corrientes, Ushuaia, Bahía Blanca y Mendoza. En los tres casos, si no se encuentra una socia conductora o el tiempo de espera se prolonga, se consultará si prefiere aguardar o ampliar la búsqueda a conductores en general. En 2024 se realizó una prueba piloto en la ciudad de Córdoba y los resultados alentaron la versión que hoy se expande en Latinoamérica. Con el objetivo de incrementar el número de mujeres conductoras y potenciar el uso de la nueva función, Uber anunció un acuerdo comercial con DeRentas, una empresa dedicada al alquiler de autos. El objetivo es facilitar el acceso a los vehículos para mujeres que quieran empezar a trabajar con la aplicación y también contempla beneficios económicos durante el primer mes. Por el momento, la alianza comercial solo aplica para quienes deseen trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se espera que con el paso de los meses se extienda a otras provincias.