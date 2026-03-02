La herencia sin testamento constituye una circunstancia más común de lo que se podría suponer en España. Cuando una persona fallece sin dejar un registro explícito de su voluntad, la distribución de los bienes no se deja al azar ni a acuerdos familiares informales, sino que se encuentra sujeta a un marco legal específico que busca asegurar la seguridad jurídica. En tales situaciones, se activa la sucesión intestada, un procedimiento regulado por el Código Civil que determina quiénes son los herederos, el orden de sucesión y qué familiares quedan excluidos. Comprender estas normativas es fundamental para prevenir conflictos y para entender el proceso que se sigue en ausencia de un testamento. En ausencia de testamento, la ley establece un orden de herederos que se aplica de forma automática. En primer lugar, los descendientes, es decir, los hijos y, en su defecto, los nietos, son los que heredan. Todos ellos tienen derecho a recibir partes iguales del patrimonio, sin considerar su edad o situación personal. En caso de que no existan descendientes, el siguiente grupo en la línea de sucesión son los ascendientes, principalmente los padres y abuelos. En esta situación, el reparto también se efectúa de manera equitativa entre los progenitores que se encuentren vivos, tal como lo establece el Código Civil en sus artículos sobre sucesión intestada. Finalmente, solo en el caso de que no haya ni descendientes ni ascendientes, la herencia se destina al cónyuge viudo, siempre que el matrimonio estuviera legalmente vigente en el momento del fallecimiento. Este orden legal es de cumplimiento obligatorio y no permite excepciones fuera de lo estipulado por la normativa. El papel del cónyuge viudo suele generar dudas. Cuando no hay descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Solo en ausencia de hijos y padres, el cónyuge pasa a ser heredero universal. Estas reglas están claramente definidas en el Código Civil y se aplican en todo el territorio común. Conviene recordar que las parejas de hecho no tienen los mismos derechos sucesorios que el matrimonio, salvo en comunidades autónomas con normativa específica. En estos casos, sin testamento, la pareja superviviente puede quedar fuera del reparto, según advierten despachos especializados en derecho sucesorio. Si hay hijos, el viudo o viuda no hereda la propiedad total, sino que tiene derecho al usufructo de una parte de la herencia. Esto implica el uso y disfrute de determinados bienes, pero no su titularidad plena. La herencia pasa al Estado si no existe ningún familiar hasta el cuarto grado, quien adquiere los bienes conforme al procedimiento legal establecido. Este supuesto, aunque menos frecuente, está contemplado expresamente por la ley y gestionado por la Administración. La sucesión intestada también establece exclusiones claras. Hermanos, sobrinos, tíos u otros parientes colaterales solo heredan si no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge. En ese caso, el reparto se realiza entre hermanos a partes iguales y los sobrinos solo heredan por derecho de representación. Otro punto relevante es que personas no familiares, como amigos o cuidadores, quedan completamente excluidas si no hay testamento. Por este motivo, los expertos insisten en que la falta de testamento puede dejar fuera a personas con un vínculo estrecho con el fallecido, explica el Consejo General del Notariado.