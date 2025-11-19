El shopping más emblemático del sur del conurbano bonaerense se prepara para una transformación histórica.

Alto Avellaneda anunció un ambicioso plan de ampliación que demandará más de u$s 10 millones y sumará 8.000 metros cuadrados adicionales, con nuevas propuestas de entretenimiento, gastronomía y marcas internacionales.

¿Qué inversión se realizará y qué cambios habrá en el shopping?

La desarrolladora IRSA, dueña del centro comercial, confirmó una inversión superior a u$s 10 millones destinada a expandir y modernizar el shopping.

El proyecto incluye:

Ampliación de 8.000 m²

Nuevos sectores de entretenimiento y servicios

Reorganización completa del polo gastronómico

Integración de marcas internacionales

Las obras ya comenzaron en el sector donde funcionaba el espacio deportivo La Cancha, y se extenderán durante todo el próximo año.

¿Cuándo estará lista la ampliación del Alto Avellaneda?

La primera etapa del proyecto tiene fecha prevista para el primer trimestre de 2026, mientras que el resto de la expansión continuará avanzando durante todo el año.

IRSA aún no reveló qué marcas desembarcarán, pero confirmó que varias serán firmas internacionales que ampliarán la oferta actual del shopping.

¿Qué tienda destacada se incorpora a Alto Avellaneda?

Como parte del proceso de renovación, el centro comercial abrirá la octava MacStation del país, una de las tiendas oficiales Apple autorizadas en Argentina. La nueva sucursal contará con:

Venta de la línea completa de productos Apple

Equipo de expertos certificados

Servicio técnico oficial

Genius Bar con diagnósticos, asistencia y soporte personalizado

La apertura está prevista para noviembre, convirtiéndose en un nuevo atractivo para los visitantes del shopping.

Este es uno de los centros comerciales más concurridos del conurbano bonaerense y un punto clave para el consumo regional. La ampliación busca modernizar la experiencia de compra, sumar propuestas diferenciales y mejorar los espacios de entretenimiento.

Con esta inversión, Alto Avellaneda proyecta posicionarse como uno de los centros comerciales más grandes y actualizados del Gran Buenos Aires.