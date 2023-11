Cómo estará el clima el domingo para ir a votar en el AMBA y qué pasará el resto del fin de semana largo

Este domingo 19 de noviembre Javier Milei y Sergio Massa se enfrentarán en el balotaje que definirá quién de los dos será el nuevo presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre.

Hoy viernes 17 de noviembre, 48 horas antes de la apertura de los comicios, ya comenzó la veda electoral que prohíbe ciertas acciones a la ciudadanía y la comunidad política.

Esto indica la cercanía de una nueva elección: a partir de las 8 de la mañana de este domingo y hasta las 18 horas, todos los votantes habilitados en el padrón electoral podrán acercarse a emitir voto para definir al próximo presidente.

A 40 años de democracia, es esencial ir a votar el domingo. Sin embargo, factores como el fin de semana largo con el lunes 20 feriado o el mal clima pueden reducir la asistencia de los ciudadanos a las urnas: ¿Qué pronóstico se espera para el domingo?

Balotaje 2023: el pronóstico para el fin de semana largo electoral en el AMBA

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico para el fin de semana largo electoral en el que muchos viajarán mientras la Argentina vuelve a las urnas será típico de primavera.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera que este viernes por la tarde, luego de un pico de temperatura de 27 grados, comiencen tormentas fuertes que se extenderán hasta la madrugada, con un descenso en la temperatura de unos 10 grados.

El clima para el fin de semana largo electoral.

Por la madrugada del sábado estas tormentas se calmarán y pasarán a ser aisladas, para amanecer con una mañana ventosa y parcialmente nublada que se mantendrá durante toda la jornada, con mínima de 13 y máxima de 21 grados.

En cuanto al domingo electoral, no se esperan lluvias en el AMBA para acercarse a votar y tampoco hará mucho calor: será una jornada ligeramente nublada, con una mínima de 11 y una máxima de 25 grados.

Un panorama similar al del domingo habrá el lunes feriado, con una temperatura ideal de hasta 26 grados y un cielo con unas pocas nubes para disfrutar del día libre por el Día de la Soberanía Nacional.

Clima en el resto del país: alerta roja y naranja por tormentas

Por su parte, otras 19 provincias del país se encuentran bajo alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por tormentas y vientos, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora (km/h) en Mendoza, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El alerta de nivel rojo por vientos del oeste, sudoeste y Zonda fuerte y severo se extiende por gran parte de Mendoza, cuyas ráfagas varían entre los 75 y 120 km/h, según el área.

En este sector, el SMN recomendó evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire, evitar generar fuego y el uso de materiales inflamables ya que, durante el zonda, la sequedad del ambiente aumenta el riesgo de incendio y aumentar artificialmente la humedad en el interior de su casa mediante rociado o regado del piso o paredes.

La advertencia por viento zonda continúa en el sur de Jujuy, oeste de Salta, gran parte de Catamarca, de La Rioja y de San Juan y el oeste de Tucumán, con intensidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas de estas 90 km/h.

19 provincias del país se encuentran bajo alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por tormentas y vientos.

Toda la provincia de Neuquén, el norte de Río Negro y gran parte del centro y oeste de La Pampa se encuentran bajo alerta naranja por vientos del oeste rotando hacia el sur, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h en la zona de El Cuy y General Roca en Río Negro.

También se extiende un alerta por vientos de nivel amarillo en el resto de Río Negro, gran parte de Chubut y de San Luis, el resto de La Pampa y el sur de Córdoba y de Buenos Aires.

En tanto, el alerta amarillo por tormentas alcanza a toda la provincia de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, el nordeste de Córdoba, el sudeste de Santiago del Estero, el norte de Buenos Aires y el este de Corrientes.

Estas zonas serán afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, y se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros (mm).

En estas áreas el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades.