El comienzo del 2026 llegó con actualizaciones salariales para diferentes sectores gremiales, por lo que ahora se supo que habrá trabajadores que cobrarán más de $ 2 millones mensuales tras un aumento confirmado.

Se trata la Asociación Bancaria, quienes informaron un incremento salarial durante diciembre de 2025, por los que se sumará un plus del 2,8% para este mes. De esta manera, será uno de los sueldos más altos del mercado laboral argentino.

¿Cuánto cobrarán estos trabajadores con el aumento confirmado?

Este monto representa el piso salarial para empleados recién ingresados en la rama administrativa y supera claramente los $ 2 millones, uno de los sueldos iniciales más altos del mercado laboral argentino en el contexto actual.

De esta manera, los montos comenzarán a partir de este monto:

Salario inicial básico: $ 2.065.178,27

Adicional por Participación en las Ganancias (ROE): $ 59.697,86

Total con ROE: $ 2.124.876,13.

Escalas salariales de bancarios para enero de 2026

Rama administrativa

Salario Inicial $ 2.008.641,07

1 Año a 4 años $ 2.008.641,07

5 Años $ 2.011.250,24

6 Años $ 2.013.858,38

7 Años $ 2.016.467,55

8 Años $ 2.019.075,69

9 Años $ 2.021.684,86

10 Años $ 2.024.294,03

11 Años $ 2.026.903,19

12 Años $ 2.029.511,34

13 Años $ 2.032.119,46

14 Años $ 2.034.728,51

15 Años $ 2.037.337,56

20 Años $ 2.056.602,90

25 Años $ 2.316.633,15

30 Años $ 2.446.648,28

35 Años $ 2.564.843,85

2° Jefe Div. de 3a. $ 2.316.633,15

2° Jefe Div. de 2a $ 2.446.648,28

2° Jefe Div. de 1a. $ 2.564.843,85

Jefe Div. de 3a. $ 2.694.858,97

Jefe Div. de 2a. $ 2.954.889,23

Jefe Div. de 1a. $ 3.084.904,35

2° Jefe Dep. de 3a. $ 3.344.934,60

2° Jefe Dep. de 2a. $ 3.463.130,17

2° Jefe Dep. de 1a. $ 3.593.145,30

Jefe Dep. de 3a. $ 3.853.175,55

Jefe Dep. de 2a. $ 4.113.205,80

Jefe Dep. de 1a $ 4.373.236,05

Jefe Ppal. de Dpto. $ 4.751.461,88

SubGte. Deptal de 3a. $ 5.141.507,25

SubGte. Deptal de 2a $ 5.496.093,96

SubGte. Deptal de 1a. $ 5.779.763,33

Rama Maestranza

Salario inicial hasta 15 años: $ 2.008.641,07

16 años $ 1.595.640,18

17 años $ 1.642.918,41

18 años $ 1.666.557,52

19 años $ 1.702.016,19

20 años $ 1.749.294,42

25 años $ 1.808.392,21

30 años $ 1.914.768,22

35 años $ 1.962.046,45

Jefe de Equipo de 3° $ 1.749.294,42

Jefe de Equipo de 2° $ 1.808.392,21

Jefe de Equipo de 1° $ 1.914.768,22

Sub-Jefe taller 3° $ 1.962.046,45

Sub-Jefe taller 2° $ 1.973.866,00

Sub-Jefe taller 1° $ 2.032.963,79

Jefe taller de 3° $ 2.044.783,34

Jefe taller de 2° $ 2.092.061,57

Jefe taller de 1° $ 2.139.339,80

Supervisor de taller 3° $ 2.174.798,47

Supervisor de taller 2° $ 2.245.715,81

Supervisor de taller 1° $ 2.363.911,38

Subcapataz Gral. $ 2.564.843,85

Capataz Gral. $ 2.789.415,43

Rama Ordenanza