En Colombia, recibir el salario implica ver reflejados varios descuentos obligatorios. Entre ellos, los aportes a seguridad social son los más relevantes para trabajadores vinculados mediante contratos laborales. En el caso de la pensión, el aporte total equivale al 16% del ingreso, distribuido entre empleador y trabajador. Para salud, el porcentaje llega al 12,5%, también compartido entre ambas partes según lo establece la normativa vigente. Sin embargo, no todos los trabajadores enfrentan los mismos descuentos. Quienes operan bajo esquemas de contratación independientes o por prestación de servicios tienen reglas distintas, especialmente en lo relacionado con otros aportes adicionales. En ese escenario, surge una precisión clave sobre un cobro específico que no aplica para todos. La normativa vigente define con claridad qué trabajadores quedan por fuera de este descuento. Los trabajadores independientes y contratistas no están obligados a aportar a las cajas de compensación familiar. A diferencia de los empleados formales, este pago no hace parte de sus obligaciones mensuales. La regulación señala que la afiliación a estas entidades es voluntaria para este grupo. Esto implica que no deben destinar un porcentaje de sus ingresos a este concepto, salvo que decidan hacerlo de manera opcional. En los contratos laborales tradicionales, el aporte a las cajas de compensación sí existe, pero no es asumido por el trabajador. En estos casos, el empleador es quien realiza el pago correspondiente sobre el salario base. Por su parte, los independientes deben encargarse directamente de sus aportes a salud y pensión. Esto se realiza a través de planillas que son verificadas antes de que reciban sus honorarios. Las normas también establecen que los trabajadores independientes con varios contratos deben cotizar por cada ingreso recibido. De no hacerlo, pueden enfrentar sanciones por parte de las autoridades encargadas del control. Además, la afiliación a riesgos laborales y cajas de compensación es opcional en estos casos. Esto marca una diferencia clave frente a los empleados dependientes, en quienes estos aportes sí forman parte de las obligaciones asumidas por la empresa.