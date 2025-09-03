Edición: Argentina
Ciberseguridad

Argentina - Venezuela en Futbol Libre: ver en vivo la despedida de Lionel Messi te pone en la mira de cibercriminales

La única forma segura y confiable de ver las Eliminatorias Sudamericanas es a través de las transmisiones oficiales.

La Selección argentina se enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Será el último partido oficial de Lionel Messi en el país.
Fuente:AFP
En esta noticia

Este jueves 4 de septiembre, a las 20.30, la Selección argentina se enfrenta a Venezuela por las Eliminatorias. Más allá de la confirmación de la participación de la Scaloneta en el mundial 2026, este encuentro podría ser histórico por la despedida oficial de Lionel Messi en Argentina.

La emoción y la ansiedad por no perderse ese momento único hacen que la búsqueda de una transmisión gratuita sea casi un reflejo. Y es ahí donde sitios como Futbol Libre aparecen como una opción.

Argentina vs. Venezuela: transmisión oficial

Desde las 20:30, la Selección argentina se enfrenta a Venezuela en el estadio Más Monumental. Será transmitido en vivo por Telefe y TyC Sports.

La verdad que las plataformas piratas no te cuentan 

El negocio de estas plataformas no es darte fútbol gratis ni honrar a Lionel Messi. Es un mercado oculto que gana dinero a través de la publicidad maliciosa y engañosa

El negocio de estas plataformas no es darte contenido gratis. Es un mercado oculto que gana dinero a través de la publicidad maliciosa y engañosa.

Mientras vos luchás por cargar el video en estos sitios, tu seguridad se expone a una red de peligros. Detrás de los anuncios y los enlaces para "descargar un reproductor" se esconden códigos maliciosos como malware y troyanos. Estos programas se instalan sin permiso en tu computadora o celular para robar tus contraseñas, datos personales y bancarios

El streaming ilegal está lleno de trampas. Las ventanas emergentes que se abren sin control te llevan a páginas que te prometen premios, te piden datos de tu tarjeta o te invitan a juegos de azar ilegales.

Además del peligro, la transmisión es de baja calidad, se corta constantemente y tiene un retraso que te hace escuchar un gol gracias a tus vecinos, mucho antes de que la imagen lo muestre. 

