Argentina preparó un ensayo conjunto entre la Armada y la Fuerza Aérea que busca cambiar la forma en que operan sus aviones de guerra en el cielo. El escenario elegido fue el Área Material Río Cuarto.

El protagonista de esta prueba fue un F-16 que trabajó de forma coordinada con un avión de patrulla marítima de la Armada, en un paso clave hacia las operaciones conjuntas modernas.

P-3C Orion y F-16: en qué consiste la integración que ensayaron la Armada y la Fuerza Aérea

La llegada de un P-3C Orion de la Armada a Río Cuarto no respondió a un vuelo de rutina, sino a una misión táctica puntual.

La llegada de un P-3C Orion de la Armada a Río Cuarto no respondió a un vuelo de rutina, sino a una misión táctica puntual. (Fuente: Argentina.gob) Argentina.gob

El objetivo ha sido integrar los sistemas de enlace de datos de esa aeronave con los de los cazas F-16 de la Fuerza Aérea.

Así, ambas plataformas podrán intercambiar de aquí en más información digital en tiempo real bajo una misma red, algo hasta ahora poco explorado entre ambas fuerzas.

Qué es el Data Link y qué ventaja táctica le da a los F-16

El sistema utilizado se llama Link 16, un enlace de datos que también emplean Estados Unidos y los países de la OTAN.

Gracias a este enlace, el P-3C Orion puede detectar una amenaza a cientos de kilómetros y transmitir de inmediato su posición exacta a la cabina de los F-16.

Entre las ventajas que ofrece esta integración se destacan:

Reducir la dependencia de las comunicaciones por voz, más lentas y vulnerables.

Permitir que el F-16 se acerque con el radar apagado, guiado por el Orion.

Disminuir la firma electrónica del caza y aumentar su capacidad de sorpresa.

Qué se viene después de las pruebas en Río Cuarto

Argentina avanza hacia operaciones conjuntas con tecnología utilizada por OTAN y Estados Unidos. (Fuente: Argentina.gob) Argentina.gob

Esta integración busca que el P-3C funcione como un sistema similar a un AWACS, extendiendo la capacidad de detección de los F-16 más allá de sus propios radares.

Argentina incorporó 24 F-16 comprados a Dinamarca, que comenzaron su proceso de adaptación en Río Cuarto antes de trasladarse a su base definitiva en Tandil.

En paralelo, la Armada suma cuatro P-3C Orion adquiridos a Noruega, con el objetivo final de sumar también al Ejército en futuros ejercicios combinados entre las tres fuerzas.