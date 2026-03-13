Durante casi medio siglo, en Argentina se temió que una especie de mamífero fundamental para el ecosistema hubiera desaparecido para siempre de las extensas yungas, esteros y bosques del país. Sin embargo, distintos hitos de conservación lograron recuperar este animal. Debido a la caza furtiva, al avance del agro en los pastizales y bosques para cultivos, así como a su baja tasa de reproducción, este gigante nacional se encontraba en peligro de extinción. Dejó de verse por décadas hasta este nuevo hito de la biología. El oso hormiguero gigante, conocido científicamente como Myrmecophaga tridactyla, se consideraba extinto en la provincia de Corrientes desde mediados del siglo XX debido a estas problemáticas: Su regreso no se debió a un proceso espontáneo de la naturaleza, sino que se dio como resultado de un proyecto de “rewilding” o reasilvestramiento que buscaba devolverle al ecosistema una pieza fundamental que había perdido. Este trabajo comenzó formalmente para el 2007 en el Parque Iberá y se convirtió en el primer proyecto de reintroducción de esta especie en el mundo. La iniciativa fue impulsada por la fundación Rewilding Argentina junto con el Gobierno provincial. El proceso seleccionó áreas estratégicas donde el ecosistema estaba lo suficientemente recuperado como para sostener nuevamente a estos grandes mamíferos.Primero se trabajó en el rescate de ejemplares huérfanos provenientes de otras provincias del norte argentino, ya que sus madres habían sido víctimas de la caza. Estos pequeños animales pasaron por un periodo intensivo de crianza y rehabilitación donde lograron alimentarse por sí mismos y desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir en el entorno salvaje sin ayuda humana. Una vez lograda la madurez, los osos hormigueros fueron trasladados a corrales de presuelta en el Iberá para su aclimatación definitiva antes de ser liberados con collares de seguimiento satelital. Estos dispositivos permiten a los científicos monitorear sus movimientos, asegurar que se están alimentando correctamente y verificar que se están reproduciendo con éxito en su nuevo hogar. El oso hormiguero gigante es un animal único en su especie que puede alcanzar los dos metros de longitud. Se distingue por su pelaje denso con una característica banda negra, una cola extremadamente frondosa y un hocico alargado que alberga una lengua de hasta 60 centímetros adaptado a cazar insectos. A pesar de su apariencia tranquila, este mamífero posee garras delanteras extremadamente fuertes y afiladas que utiliza para romper termiteros de gran dureza y para defenderse de depredadores como el jaguar. Uno de los puntos clave para su conservación es que su ciclo de vida está totalmente relacionado a la salud de los pastizales y bosques abiertos, donde encuentra su principal fuente de sustento. Desde el punto de vista ambiental, el oso hormiguero actúa como un “ingeniero” del ecosistema y un regulador natural de poblaciones de insectos. Al consumir miles de hormigas y termitas cada día, evita que estas especies se conviertan en plagas que puedan degradar la vegetación local, lo que permite mantener un equilibrio entre la fauna y la flora del Iberá.